默殺｜吳鎮宇大談霸凌看法獲網民認同　兒子吳費曼曾遭校園霸凌

由吳鎮宇、台灣女星張鈞甯主演的懸疑電影《默殺》氣勢如虹，截止目前只上映第四天，累計票房已逾2億人民幣，更被預測走勢向好累積總票房收逾10億，相當厲害。而電影內容存在的霸凌現象，令不少觀眾印象深刻，而吳鎮宇在路演宣傳時則大談對霸凌的看法，還直指怕兒子Feynman（吳費曼）霸凌他人，因為他身材太壯碩了。

《默殺》大受歡迎。（《默殺》微博圖片）

在電影中不乏多場校園霸凌畫面，有惠君（徐嬌 飾）被剪去頭髮，遭逼飲頭髮水，陳語彤（王聖迪 飾）嘴巴被塗上膠水等，霸凌人的行為非常惡劣，令觀眾看後心痛不已，畫面令人印象深刻。

徐嬌在戲中被霸凌。（微博圖片）

吳鎮宇在戲中飾演警察。（《默殺》微博圖片）

而在電影中飾演警察的吳鎮宇，因為校園霸凌事件引起一連串的殺人案作調查，一步步揭開案中真相。劇情反映了現今社會現象，對於校園霸凌這種事，吳鎮宇則有獨特看法，他表示：「為甚麼法律顧問、心理學家，要被霸凌的人趕緊去報警，那學校的責任在哪裡，學校做點甚麼？為甚麼他們不提議，你首先跟老師說、跟校長說，所以這個是值得思考的一個問題，我也不知道為甚麼跳過學校就要去報警。」不少網民都認同他的說法。

父子二人感情要好。（吳費曼微博圖片）

另外，他亦提到男孩子之間打鬧很正常，但絕對事不過三：「有時候發覺男生去碰撞另外一些男生，他只不過是，他的不經意，他想跟你玩，手重了一點而已，但是不能有第二次，第三次出現就是霸凌。」而深有體會的他，因為兒子Feynman曾遭受過校園霸凌，曾有報道指Feynman在學校被打到滿臉瘀青，而吳鎮宇的反應與太太不一樣，認為不要選擇逃避要勇敢面對，學會保護自己。

除此之外，當被問到兒子Feynman已初中畢業，即將迎來高中生活，會否擔心他高中階段的成長，對此他就二話不說：「我怕他霸凌別人，他太壯了。」果然是親爸爸經常吐槽兒子，相信Feynman曾經歷過被霸凌的感受，絕不會當霸凌人。