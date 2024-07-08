梁超怡泳裝船P「邪惡視角」拍片狂騷事業線　玩到忘形險春光外洩

現年27歲的2022年港姐季軍梁超怡，樣子甜美身材又夠火辣，惟去年被爆疑捲入阿Sa蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，有損港姐形象，而被無綫「收起」。

梁超怡是2022港姐季軍，共得4個獎項，未卸任已火速上位。（資料圖片/陳順禎攝）

梁超怡身材平均。（資料圖片）

至今年初，梁超怡似為「復出」試水溫，在社交平台再次活躍起來，不時向網民大派福利，大曬性感身材，工作方面也開始重見曙光，早前獲安排參與綜藝節目《濠玩夏水禮》，再次走入觀眾眼球。

今年新年梁超怡分享了一輯勁吸睛的靚相，被指「試水溫」，網民似乎也非常受落，紛紛讚梁超怡是港姐女神。（IG@chiuyiileung）

梁超怡早前穿上超性感晚裝出席慧妍雅集晚宴。（IG@chiuyiileung）

梁超怡早前獲安排參與綜藝節目《濠玩夏水禮》，

工作重建曙光當然值得開心，同時梁超怡也不忘回饋支持她的網民，近日天氣酷熱，擁有一副好身材的梁超怡，藉此又請大家眼睛食冰淇淋。她日前分享了多個與一班女仔朋友出海開船P的限時動態，眾人穿上各款泳衣上陣，畫面相當火辣。

梁超怡日前同一班朋友開船P。（IG@chiuyiileung）

畫面火辣。（IG@chiuyiileung）

大家大擺可愛Pose。（IG@chiuyiileung）

大家大擺可愛Pose。（IG@chiuyiileung）

好性感。（IG@chiuyiileung）

差點走光。（IG@chiuyiileung）

相比之下，身穿吊帶小背心、超短裙的梁超怡，看上去稍微輸蝕，但其戰鬥力同樣十足，貼身的衣料讓其美好身段表露無遺，加上白雪雪的皮膚，相當吸睛。她與好友們齊齊對著鏡頭擺可愛pose時，更全程彎著腰，「邪惡視角」下大騷事業線，期間可能玩得太盡興，梁超怡郁動時裙緣上移，險些春光外洩，但她仍懵然不知，非常牙煙。不少網民都大讚梁超怡是港姐女神，又讚她「麻雀雖小，五臟俱全」。

樣子甜美。（IG@chiuyiileung）

五官標緻。（IG@chiuyiileung）

想殺死人咩！（IG@chiuyiileung）

不得了。（IG@chiuyiileung）

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