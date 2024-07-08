梁超怡泳裝船P「邪惡視角」拍片狂騷事業線 玩到忘形險春光外洩
撰文：崔力生
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現年27歲的2022年港姐季軍梁超怡，樣子甜美身材又夠火辣，惟去年被爆疑捲入阿Sa蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，有損港姐形象，而被無綫「收起」。
至今年初，梁超怡似為「復出」試水溫，在社交平台再次活躍起來，不時向網民大派福利，大曬性感身材，工作方面也開始重見曙光，早前獲安排參與綜藝節目《濠玩夏水禮》，再次走入觀眾眼球。
工作重建曙光當然值得開心，同時梁超怡也不忘回饋支持她的網民，近日天氣酷熱，擁有一副好身材的梁超怡，藉此又請大家眼睛食冰淇淋。她日前分享了多個與一班女仔朋友出海開船P的限時動態，眾人穿上各款泳衣上陣，畫面相當火辣。
相比之下，身穿吊帶小背心、超短裙的梁超怡，看上去稍微輸蝕，但其戰鬥力同樣十足，貼身的衣料讓其美好身段表露無遺，加上白雪雪的皮膚，相當吸睛。她與好友們齊齊對著鏡頭擺可愛pose時，更全程彎著腰，「邪惡視角」下大騷事業線，期間可能玩得太盡興，梁超怡郁動時裙緣上移，險些春光外洩，但她仍懵然不知，非常牙煙。不少網民都大讚梁超怡是港姐女神，又讚她「麻雀雖小，五臟俱全」。
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