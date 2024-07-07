最有實力港姐季軍被連環偶遇裸妝竟靚過濃妝　街坊打扮逛名店商場

1997年香港小姐季軍佘詩曼，憑住去年熱播的無綫台慶劇《新聞女王》入面飾演Man姐文慧心一角，成為了劇迷的焦點，令她人氣急升，大受歡迎，她還憑該角色贏得今屆無綫萬千星輝頒獎禮的視后。即使劇集播完後，這股Man姐熱仍未曾減退。月前播出的劇集《家族榮耀之繼承者》更是令擔演女主角的佘詩曼人氣再上一層樓，她無論在香港或是內地均人氣高企，接job接不停，賺個盤滿缽滿。佘詩曼被譽為是無綫電視全盛時期最後一位一姐，也有港劇女王之稱，她同時悖是《萬千星輝頒獎典禮》首位三屆視后，兼且是該頒獎禮至今最多得獎記錄保持者。

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)

佘詩曼憑MAN姐一角橫掃頒獎禮。（IG：@charmaine_sheh）

雖然佘詩曼平日工作十分忙碌，但空閒時她也會出外逛逛街輕鬆一下，昨日就有網民分享了她於尖沙咀一商場裡偶遇佘詩曼的合照，於社交網出post並留言寫道：「K11偶遇《新聞女王》佘詩曼，一開始沒想打擾，誰知竟一路順路，最後鼓起勇氣合影，謝謝女王比心。」相中可見佘詩曼化了裸妝，身穿白色T恤，打扮樸素，不過依然十分之靚女，甚至比濃妝更靚得自然。網民都紛紛留言阿佘又靚又nice。另外有網民民於評論區分享了一張阿佘的背影照，說是於中環置地廣場偶遇到。相中阿佘一身casual街坊打扮與博主post的相中打扮一樣，估計都是同一日被偶遇。