Twins內地巡唱重慶站粉絲浪漫求婚　女主角舉動令網民哭笑不得

Twins最近正展開內地巡迴演唱會，唱足14個城市包括：杭州、重慶、上海、南京、深圳、武漢、北京、成都、鄭州、佛山、廣州、泉州、東莞及汕头，頭場杭州站反應熱烈，而昨晚（6日）完成的重慶站，氣氛更是有過而無不及，熾熱到爆，可見Twins出道至今，人氣和受歡迎程度依然不減。

Twins內地巡唱重慶站昨晚舉行。（英皇娛樂北京微博）

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）在個唱上火力全開。（英皇娛樂北京微博）

傾力演出。（英皇娛樂北京微博）

經過頭場熱身後，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）在昨晚的個唱上火力全開，觀眾亦報以全強勁的應援回饋，全晚幾乎每首歌都站著全場大合唱，能在講普通話地方做出這個效果，確實不簡單，阿Sa也被眼前這畫面所感動，直言希望再來重慶開騷。

阿Sa被粉絲的表現所感動。（英皇娛樂北京微博）

阿嬌Keep住咁靚。（英皇娛樂北京微博）

然而，Twins的歌曲可謂承載住許多80、90及00後的集體回憶，陪伴著不少粉絲每一個重要的人生成長階段。在昨晚的演唱會，台下就有男觀眾趁著Twins唱《下一站天后》唱到「在百德新街的愛侶，面上有種顧盼自豪」時，攞出戒指、鮮花，單膝下跪向身旁的忠粉女朋友求婚。

演唱會期間，有男觀眾向忠粉女友求婚。（小紅書）

觀眾攞出戒指、鮮花，單膝下跪，誠意十足。（小紅書）

女粉絲非常驚喜。（小紅書）

從網上社交平台的片段可見，被求婚的女粉絲激動落淚，但有趣的是，男朋友為她套上戒指的時候，女粉絲的心卻依然跟著全場大合唱，畫面浪漫又搞笑。網民除了送上祝福外，亦紛紛留言：「女生說搞快點，不要耽誤我合唱，哈哈哈」、「天大的事也要唱」、「女生答應以後還趕緊接上歌詞」、「好幸福，還在下一站天后求婚」。

男觀眾套上戒指一刻，女粉絲的口繼續大合唱中，非常搞笑。（小紅書）

心情興奮。（小紅書）

情深一吻。（小紅書）

女主角事後也在社交平台激動寫道：「下一站天后的加持下，我被求婚啦。為了二十幾年的偶像回國，趕這一場青春的約定，沒想到李先生突然出現，和姐妹團在《下一站天后》來了這一出。趕快答應，不能耽誤大合唱哈哈哈」。