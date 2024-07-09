周慧敏自爆當年錄《勁歌金曲》當眾甩裙：條裙突然之間跌咗落地下

一向有「不老女神」之稱的周慧敏日前亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》大談二人的合作經歷，以及分享現階段對於唱歌的看法和保養心得等。講到二人相識的部份，周慧敏憶述鄭丹瑞是當年電台的面試官：「嗰陣時就傾吓偈見吓面，然後就做DJ。嗰陣時我驚你（鄭丹瑞），因為有氣場同埋嗰陣你係好忙，返到嚟辦公室係分秒必爭，電台嘅人要問你問題。」

「不老女神」周慧敏日前亮相由鄭丹瑞主持的YouTube節目《健康旦》。（節目截圖）

周慧敏踢爆老公倪震拎咗樂悠咭

鄭丹瑞在節目當中大讚周慧敏保養得宜，並笑言：「你仲有不足五年就可以攞樂悠咭！」她幽默回應：「快啦！係啦！我當我攞咗，因為我老公倪震啱啱攞咗，佢話當你都同我同一類別。」被問到有關保養心得，她表示：「其實外表嚟講，我係正常女仔嗰啲緊張，但係唔誇張嘅。我覺得自然就係好睇，正常嘅保養我會做，但我相信覺得人係會自然老去，我接受優雅老去係正常，因為係自然定律。」她坦言現階段仍然保持童真，維持開朗的心境，恍如小孩一樣。

鄭丹瑞在節目當中大讚周慧敏保養得宜。（節目截圖）

周慧敏與老公倪震依舊恩愛，羨煞旁人！（Facebook@周慧敏）

自爆開演唱會零歌酬原因

提到較早前舉行演唱會回饋歌迷一事，她坦言因為製作費和舞台所需的費用龐大，其實自己並沒有賺任何歌酬。她表示：「到最後計完數，我發現自己唔使出糧，原來我係零歌酬，我仲要貼多30萬出嚟去做呢個演唱會，其實我真係為歌迷開心。」她透露推出演唱會DVD，其實也是蝕錢，純粹回饋歌迷支持。

周慧敏自爆開演唱會零歌酬原因是製作費和舞台所需的費用龐大。（節目截圖）

憶述當年錄《勁歌金曲》當眾甩裙勁尷尬

周慧敏在節目分享當年曾經有一次在廣播道錄影《勁歌金曲》現場當眾甩裙勁尷尬，她說：「喺錄影嗰陣，突然間我條裙就跌咗落地下，我上身係一個西裝褸，但係條裙突然之間跌咗落地下，跟住我大叫，然後跳到去背景板後面，整返好條裙先出返嚟，我就係一個咁大意嘅拍檔。」