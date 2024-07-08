港姐2024丨佳麗臥虎藏龍國標舞世界前3位　海外佳麗來頭一樣勁

特備節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》昨晚（7日）10點半翡翠台播映，25位初步入圍佳麗悉數登場，分別是（排名不分先後）陳紫佟、陳甜甜、陳元元、鄭芷瑤、張萃琳、程姜月、莊曉婷、鍾翠詩、方思敏、黃詩莹、郭恩程、梁嘉莹、李曼思、林瀾、盧凱怡、馬儷文、馬嘉聰、倪樂琳、秦冀雯、謝淑怡、黃劍萍、王汛文、吳芷靖、楊梓瑤和俞可程；25位佳麗分成「海外佳麗組」、「年輕／成熟組」、「翻版撞樣組」、「專業人士組」、「才藝技能組」和「選美經驗組」六大組別，並透過自我介紹、面試及才藝表演等片段，讓觀眾加深對眾佳麗認識。



一次過睇晒25位初步入圍候選佳麗！

23歲王汛文來自加拿大，樣子甜美。

23歲王汛文來自加拿大，樣子甜美。

23歲王汛文來自加拿大，樣子甜美。

今屆官方比往年率先披露初步入圍佳麗才藝，當中隸屬「才藝技能組」的盧凱怡、謝淑怡及張萃琳更是十分出色。先說盧凱怡Kerry ，除了是國標舞選手及教師，更是國標舞世界排名前3名選手，相當厲害；原來Kerry自幼稚園開始已學習國標舞，而且比賽經驗很豐富：「每年都會飛去世界唔同地方參加比賽，都有一百幾次以上，多到數唔清。」Kerry笑言希望透過參選港姐讓更多人認識國標舞：「希望我嘅出現可以話畀大家知道咩係國標舞，認識到國標舞嘅美同優雅。」

盧凱怡係國標舞世界排名前3名嘅選手。

盧凱怡係國標舞世界排名前3名嘅選手。

盧凱怡係國標舞世界排名前3名嘅選手。

盧凱怡係國標舞世界排名前3名嘅選手。

謝淑怡係一位鋼琴家。

謝淑怡係一位鋼琴家。

謝淑怡係一位鋼琴家。

至於謝淑怡Zoie來頭亦並不惹小，現職鋼琴家的她，在美國知名學府約翰霍普金斯大學碩士畢業，並主修鋼琴演奏；節目中，Zoie身穿高貴晚裝表演彈奏鋼琴，全程不但彈奏曲目悅耳，彈琴姿勢亦相當投入激昂，甚具觀賞價值。Zoie受訪時笑言鋼琴是她的另一半：「由細到大鋼琴陪住我走過高山低谷」，並希望透過參選港姐跳出Comfort Zone。至於現職建築設計師的張萃琳（Celine），則精通畫畫、攝影、唱歌、古箏、豎琴及打拳等各項活動，堪稱動靜皆宜、文武雙全。除了本地薑，今年的海外佳麗代表亦實力非凡，當中尤以來自荷蘭的楊梓瑤（Amina）最Sharp醒， 現為北京電影學院三年級的Amina，除會說荷蘭文、英文、廣東話和普通話，更學了4年德文同法文，語言天份高人一等之餘，更同時擁有179cm逆天身高，可謂佔了不少優勢。

張萃琳文武雙全。

張萃琳文武雙全。

張萃琳文武雙全。

楊梓瑤

來自荷蘭嘅海外佳麗楊梓瑤能操6種語言。

來自荷蘭嘅海外佳麗楊梓瑤能操6種語言。

單看初步入圍佳麗條件，已能預估今屆競爭是何等激烈，再加上有三位有選美經驗的佳麗-鍾翠詩、黃詩莹和郭恩程坐陣戰團，戰況自然更趨白熱化。鍾翠詩Tracy 曾於「溫哥華華裔小姐」獲得亞軍和最上鏡小姐，更接受過不少相關專業訓練，Tracy說：「我喺（參選）溫哥華華裔小姐（時）接受咗一啲選美訓練，例如行Catwalk同擺Pose等，都可以令我更有自信同表現更加好。」

鍾翠詩曾於「溫哥華華裔小姐」獲得亞軍和最上鏡小姐。

鍾翠詩曾於「溫哥華華裔小姐」獲得亞軍和最上鏡小姐。

鍾翠詩曾於「溫哥華華裔小姐」獲得亞軍和最上鏡小姐。

25位初步入圍佳麗名單：

海外佳麗組：王汛文、梁嘉莹、馬嘉聰、楊梓瑤

年輕／成熟組：鄭芷瑤、陳紫佟、黃劍萍

翻版撞樣組：倪樂琳、林瀾、程姜月、陳甜甜

專業人士組：李曼思、莊曉婷、俞可程、方思敏、陳元元

才藝技能組：謝淑怡、吳芷靖、盧凱怡、馬儷文、張萃琳、秦冀雯

選美經驗組：鍾翠詩、黃詩莹、郭恩程