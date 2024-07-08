書展｜姜紫藍新書《女子精神病房奇觀》　最癲經歷：俾阿婆噴屎！

「𡃁模始祖」姜紫藍（Color）將於今年推出新書《女子精神病房奇觀》。今年40歲的姜紫藍最早於2003年參加《Yes!》全港校花校草選舉，之後先後擔任過有線、亞視主持。早於還沒有出現「𡃁模」一詞的年代，她已經以少女模特兒身份而活躍於演藝界，其後她寫了《彌留人生》一書而受到文化界歡迎，順利成章地轉跑道專攻寫書，多年來分別有《潮爸爸．大話妹》、《獨居女生活說明書》、《不攬炒愛情生活》等書籍。踏入2024年，她以好友的親身經歷，寫成了《女子精神病房奇觀》，打破了現今愛情、經濟、旅遊書 氾濫的局面，未出版就已令讀者粉絲期待！

姜紫藍（網上圖片）

姜紫藍曾出版《獨居女生活說明書》，大受歡迎。（網上圖片）

姜紫藍接受《香港01》訪問時說，自己已寫過有關生活日常趣事，父女關係、愛情以及生死等話題的書籍，而當她正苦惱於寫什麼新題材之際，就偶遇了一位良久不見的故友。閒談近況之時，她這位認識了很久的故友就向她題及了自己因情緒病而住進了精神病房的事。因此，就促成了這本新書《女子精神病房奇觀》的合作。她說：「呢本書就係想題材別出心裁，同時我希望有更多人關心弱勢社群和有情緒病嘅人。」

姜紫藍推出新書《女子精神病房奇觀》。（作者授權使用）

這本書有什麼看點？她回答：「我朋友話，最難忘係有一日，佢喺床上面拎住杯水想飲啖水嘅時候，隔籬床個阿婆急屎，然後佢直接噴屎，係『噴！！！』唔係瀨，就咁就噴到佢成隻杯都係，仲噴埋上天花板......夠癲未？當然呢個只係其中一單，想知道更加多『奇觀』就要買我本書啦。」

訪問中她直言，做藝人與作家最中的分別在於金錢。她說：「做藝人出騷拍廣告就有錢入袋，但係做作家，尤其係我呢啲小人物，出書除咗要諗題材，咬文嚼字，畫插圖畫封面，仲要考慮收支平衡，所以好容易就失眠。今次呢本《女子精神病房奇觀》出住一千書試吓反應先，好賣就自然會加印，希望大家多多支持，因為寫得好辛苦。」

呢個故事真係好癲。（作者授權使用）

呢個故事真係好癲。（作者授權使用）

為什麼一本寫精神病房經歷的書會用上卡通做封面？她認真地回答：「因為實在好地獄，所以更加要找一點幽默平衡整體，令讀者不會看得太沉重。我朋友睇完本書之後喊得好犀利，亦都好感激我，佢仲讚我紙筆好銳利，好幽默。喺呢度我都想多謝返佢，肯將自己咁地獄嘅經歷同我分享。我都想重申多一次，我想籍呢本《女子精神病房奇觀》令更多人關心弱勢社群和有情緒病嘅人。」

原來有咁多恐怖事。（作者授權使用）