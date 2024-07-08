Lokman突宣布分手　MIRROR出道6年僅一位成員仍與入行時女友拍拖

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）今日（8日）突然宣布與拍拖8年的女友Luxi分手！儘管兩人拍拖以來感情穩定，甚至曾傳出婚訊，但今日二人各自在IG Story表示：「我們已經分開了一段時間。相隔一段時間後才公佈，是因為我們也想確認一下事情，確認一下對方，在一個我們都舒適的情況下向大家交代。分開是和平的，關係是舒適的，我們也已經踏上成長的路上，更加了解自己和對方。十分感恩一起走過的日子，我們之間只有滿滿的祝福和感謝，希望大家給予我們空間去成長。過後也不會在公開場合對這段關係作出任何回應或討論，希望大家明白與體諒！我們感謝對方！感謝各位！」

Lokman與女友Luxi曾傳出求婚成功，惟突然無預警宣布分手。

Lokman宣布和平分手。（IG@llokman）

Luxi亦有貼出同一個分手Post。（IG@luxi_yw）

Lokman是MIRROR團中的隊長，跳舞實力不容忽視，就連在電視劇《IT狗》、電影《命案》中的表現也是非常亮眼。儘管隊友花邊新聞多多，但一直以來Lokman形象都十分穩重正面、鮮有負面新聞，亦是團中的發言人，簡單而言很少出事。月前陳瑞輝（Frankie）與女友Christy認愛後，女方被連環翻出黑歷史，Frankie更被指疑未與拍拖十多年的女友分手時已搭上Christy，令過往建立的專一長情形象崩壞。當時就有網民出Post，指Lokman是隊中清泉，與女友穩定又低調！網民甚至為Lokman感不值，認為他值得獲得更多。

Lokman曾獲捧為隊中清泉，網民認為他值得更高成就！（IG@llokman）

Lokman演技備受肯定！（《命案》劇照）

Luxi受Lokman帶挈，以MIRROR嫂身份出席公開活動吸金，她當年否認婚訊。（資料圖片/葉志明攝）

MIRROR 12子18年入行兼成團，部份人當時都有拍拖，但工作環境的變更，現時僅剩一位成員仍然與出道時的女友拍拖。

12子在出道早期曾在短片大談感情狀況、拍拖次數，姜濤當時仍是A0，最搞笑的是李駿傑（Jeremy）僅拍拖0.5次，戀情得4日。當時江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、王智德（Alton）都拍拖6至7次，但仍不敵自稱拍拖「好多次」的邱士縉（Stanley）。不過，當時有拍拖的柳應廷（Jer）、Frankie、呂爵安（Edan）；入行後曾與盧慧敏（Amy Lo）拍拖的陳卓賢（Ian）都已跟女友分手，如今就連被睇好有望最早成為MIRROR人夫的Lokman竟然都宣布分手，令人震驚。

Stanley初出道時直認拍拖次數多，隊友指他是「大情聖」。（YouTube截圖）

MIRROR成員入行近6年，先後與女友分手，目前僅餘Stanley一位未「陣亡」！（資料圖片）

Ian入行後曾與靚女模特兒Amy Lo戲假情真，但最終仍難逃分手命運。（劇照）

相反，出道時被推舉成「大情聖」，拍拖次數最多的Stanley，入行至今都與女友李炘頤（Alina）感情穩定，對方穩坐「大表嫂」寶座，二人不時高調放閃，被隊友大爆「好事近」，雖然他就否認，但直認有結婚打算。

Stanley入行前已跟Alina拍拖，感情穩定屢傳婚訊，他亦表示有結婚打算，有望成為MIRROR首位人夫。（IG圖片）

而翻查12子4月時現身CNN節目受訪時，被問：「誰是單身的就舉手」，當中Edan、Jeremy、Ian、姜濤、Anson Lo、AK、Jer、Alton都先後舉手示意單身，只得Frankie、Lokman、Stanley，以及Tiger是沒有舉手，惟今日Lokman都宣布回復單身。