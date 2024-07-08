草蜢佛山宣傳個唱周街䟴　蔡一智竟被指撞樣呢位神級司儀

男子組合草蜢成員蔡一智，一直被指撞黃心穎，兩人的面形輪廓，加上一把長長秀髮真的似到十足十，曾有網民指蔡一智和黃心穎是「妝前和妝後」的分別，而兩人也毫不介意撞樣，還有錢齊齊搵，「兩兄妹」曾一併受邀合作拍洗頭水廣告。而近日草蜢到佛山為個唱宣傳時，蔡一智個樣再次引起網民熱議，但今次大家講的再不是黃心穎，而是另一位神級女司儀。

蔡一智與黃心穎一直被指撞樣。（蔡一智微博）

兩人還曾一起拍廣告。（IG@jacquelinebwong）

草蜢將於8月17日在佛山舉行《GRASSHOPPER草蜢巡回演唱會-佛山站》，近月來除了密鑼緊鼓為個唱準備外，亦落力進行各樣宣傳工作。日前，草蜢就現身佛山，他們不但走落地鐵與大家近距離接觸外，又在炎熱街頭上拍攝宣傳片，期間被不少當地市民捕獲。

草蜢將於8月17日在佛山舉行《GRASSHOPPER草蜢巡回演唱會-佛山站》

獲不少忠粉到場支持。

草蜢到佛山地鐵站與市民近距離接觸。（小紅書）

有求必應。（小紅書）

片段中，三位成員蔡一傑、蔡一智及蘇志威穿上華麗服飾，興奮地在街頭邊行邊跳，蔡一智笑言：「我哋係咁樣，一聽到音樂呢就䟴㗎了。」雖然三人年過半百，但獲讚：「keep得好fit ，活力充沛！」

草蜢又到街上宣布。（小紅書）

被網民野生捕獲。（小紅書）

三人邊行邊跳。（小紅書）

活力充沛。（小紅書）

不過也有不少網民將焦點，放了在蔡一智身上，竟然覺得他撞樣早前與日本舞團AVANTGARDEY的Do姐鄭裕玲，未知是否因為兩者舞姿有點相似，令人有此感覺，紛紛留言說：「打開前，我以為中間系Dodo姐」、「真係似十足」、「我都以為喺啊頂！」、「以為拍緊Do姐去旅行佛山篇」；甚至有網民搞笑說：「黃心穎終於可以唞一唞」。

草蜢落力宣傳。（小紅書）

Do姐鄭裕玲早前與日本舞團AVANTGARDEY。（視頻截圖）

舞技獲讚。（視頻截圖）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

另外，草蜢之前在個唱記者會上，就預告了是次演唱會將有超過100分鐘跳唱環節，籲歌迷練氣健身配合。結實胸肌若隱若現的蔡一傑說：「睇我哋一身完美身材，就知道我哋保持健身。」蘇志威說：「有睇過我哋草蜢演唱會嘅歌迷都知喺台下都要同我哋一齊跳，第一次入場嘅歌迷就要開始練跑練氣，做定開騷準備。」蔡一智說：「草蜢演唱會嘅傳統係全場觀眾一齊玩人浪，9年前我哋喺佛山演唱會，台下歌迷超級熱情，人浪足足玩咗五、六分鐘，非常難忘，期望今次演唱會可以打破紀錄。」