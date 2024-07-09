陳志雲引被TVB封殺自身經歷　替炎明熹被雪不值：聽到忘本火都嚟

炎明熹早前被爆疑因不與TVB續約而被雪藏，之後她出席商場活動時，TVB更不派員採訪，被指小氣。近日李婉華與陳志雲在YouTube直播中以「點睇飲水思源論」為題討論事件，陳志雲亦談到當年離巢後，在公開活動被TVB冷待，經歷比炎明熹更難堪。



李婉華與陳志雲近來常一起主持網台節目。（fb圖片）

陳志雲當年是無綫電視廣播業務總經理，期間涉貪被廉署調查及起訴，遭無綫即時停職，半年後他自行請辭，不過他的罪名並不成立，即使律政司再上訴至終審法院，最終都推翻了所有定罪，但他與TVB似乎不和平分手。節目中李婉華說自己睇炎明熹的新聞睇到毛管戙，難以相信2024年仍有「雪藏」呢支歌仔唱，「一個19歲，仲細過我個女嘅女仔，點解要咁？發生咩事呢？對佢嚟講一定好大打擊，明明係自己個女，佢當你係娘家，突然間有啲嘢唔俾佢出席，有啲場合TVB都唔派人去影吓你……」

TVB早前出席活動，TVB罕有地冇派人採訪。（葉志明攝）

陳志雲就回應：「佢唔派人影你，個心當然好傷，但係佢派咗人，避開唔影你，你個心仲傷！我經歷過。」他10年離開TVB，16年與葉童主演舞台劇《莎士對比亞》，很多記者到記招採訪，TVB亦有派員，不過他說：「TVB有Crew， Backdrop見到我個樣都避開，我個心真係好痛。我嘅個案同Gigi唔同，但係可能係因為我都係唔同佢續約囉，都係離開咗囉，但係使唔使咁？我唔知邊個層次嘅人決定，算啦我唔再追究，但係呢啲動作真係唔需要，你就算影咗，返去剪走我囉，唔需要令人咁難堪。」

陳志雲說，自己離開TVB數年後，與葉童主演舞台劇《莎士對比亞》，TVB有派員採訪記招，但就完全無視他，令他非常難堪。（資料圖片/溫菁莉攝）

他指自己仍在TVB工作時，都曾提出過，中國人一向都覺得「好來好去」，「佢因為咩原因走都好，大家都唔好唔開心，大家唔開心，你唔知第日邊個靠邊個。你可能話一個藝員仔，我使唔使靠你呀？真係講唔埋！」他說影視生態已經不同，很多海外影視作品要紅亦不一定要靠TVB轉播，為什麼電視台不可以共存共榮，而要你死我亡，二人亦提到馮素波在離開TVB後接受《01娛樂》專訪的內容，指波姐離巢時都明顯不開心，陳志雲笑說：「因為佢叫佢做個綜藝節目發掘佢嘅才能，佢就把鬼火，做咗咁多年而家先嚟發掘我才能？」李婉華表示：「大部份人被訪問嘅時候，一講到TVB就有啲勞氣，我好明白，佢哋對公司有感情，反而係公司冇感情，所以你話忘本論，你叫我哋唔好忘本，我梗係唔忘本，而家係你哋唔要我哋呀嘛。」

直播中，陳志雲與李婉華都有提起馮素波接受《01娛樂》專訪時講離巢TVB時的心情。（資料圖片/鄧穎琪攝）

職場上雖說東家唔打打西家，不過她相信炎明熹當初只是純粹因為喜歡唱歌、唱得好聽就去電視台參加比賽，最終獲獎，根本沒想過往後要經歷這些複雜人事關係以及合約糾紛，「佢自己都話並冇第三方接觸過佢，搵過佢做任何嘢，亦都冇忘本，但係點解會有人話炎明熹就係忘本？」陳志雲說，未能確認樂易玲口中的「忘本論」是不是指炎明熹，但公司簽新人都好考眼光，「如果你真係擺好多資源落去，簽長約都合理，我要等到你成熟嘅時候先可以攞到回報，所以你簽七年、十年都好合理，你同炎明熹係咪簽咁長？如果你唔係簽咁長，你而家發覺佢有潛質，係你（當初）眼光唔好喎。你覺得佢有潛質點解一開始唔簽十年？你睇吓英皇一簽簽幾多年，但係個個都捧到出嚟，咁係你自己有問題。」

陳志雲說，若你投放很多資源在一個新人，一開始就應該簽長約，若你當初未發掘到其潛質而簽短約，那是公司眼光不好。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

之後陳志雲再就「忘本論」發表意見，「佢覺得Offer唔啱，唔續約，忘咩本？你捧我嘅時候我冇付出㗎？係你畀咗機會我，令我俾人識，但係我唔係冇畀返嘢你，節目贊助商、快餐集團，你冇抽佣㗎？雖然樂小姐本來未必指呢個Case，但係叫人記住飲水思源，梗係記得飲水思源，你都要記住佢唔係完全冇付出。」他說父母對仔女是無條件的愛，但仔女大了不供養父母，被說忘本都可以理解，但公司對員工每日都在計算條件，投資$10希望賺到$20，又豈會是無條件？他指即使在政府做AO，頭五年人工比外面私人機構高，但做到高層卻比出面低薪，「佢真係投資咗落你度，你有咁嘅本質，我之前畀多啲你，高薪養廉，等到叻嘅時候我要你畀返我。」陳志雲愈講愈激動，他說：「你唔好同我講忘本！你同我講忘本，係咪好似我老竇老母咁無條件愛我先？如果係咁，我就真係忘本，聽到忘本兩個字火都嚟埋！」

陳志雲愈講愈勞氣，指自己聽到「忘本」二字火都嚟！（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

李婉華認為今次事件對炎明熹來說，不完全是壞事，感覺她多了支持者，陳志雲亦坦言，外界很多人對TVB印象差，「任何人黐埋去佢度，佢都唔要你，你幾叻佢都唔鍾意你，『燜係TVB人嚟㗎，算啦！』」身為商業電台首席智囊的他就爆料，指商台其實都很疼錫Gigi，有用自己的方式保護她，「我哋都好擔心佢嚟《叱咤》攞獎有人噓，佢係小朋友，又真係唱得好，我哋都要刻意安排佢出一個位係冇人會噓佢，譬如撈埋其他人出嚟。人哋唔係噓佢，係噓佢背後間公司。我喺TVB做嘅時候，出席啲場合都俾人鬧得好緊要，甚至喺我面前摵爛我本書，話我無恥，抌低都有，但係我諗都唔係鬧我嘅，係我代表TVB出嚟講緊啲嘢啫，咁我袋緊個人工，我都要承受。」不過他始終覺得，大家都要互相體諒、幫助，尤其香港演藝圈要同其他國家和地區的影視行業競爭時，更要共存共榮。