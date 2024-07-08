愛回家｜換新片頭竟然由古佩玲企C位　新主題曲落實由姚焯菲主唱

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》由2017年啟播，7年間換了4次主題曲及片頭，今日（8日）正式更換片頭及新主題曲。新主題曲《這個家》落實由姚焯菲（Chantel）主唱，而她在日前的活動接受《東張西望》訪問時已經承認由她主唱及已於紐西蘭錄製。

《愛．回家之開心速遞》正式更換片頭及新主題曲。(節目截圖)

新主題曲《這個家》落實由姚焯菲（Chantel）主唱，而她在日前的活動接受《東張西望》訪問時已經承認由她主唱及已於紐西蘭錄製。(節目截圖)

今日《愛．回家》的片頭可見一開始是由「金城安」（周嘉洛）、「朱凌凌」（吳偉豪）及「風少」（陳浚霆）三位率先出場，後來再加入「Joe」（何晉樂），亦表示Joe將會是長駐角色。

開始是由「金城安」（周嘉洛）、「朱凌凌」（吳偉豪）及「風少」（陳浚霆）三位率先出場。(節目截圖)

後來再加入「Joe」（何晉樂）。(節目截圖)

大家最關心的「龍家」由「大龍生」羅樂林站在中間，二太及三太各站一邊，而「大小姐」及「Terry」就站在二太的一邊，「Joe」及「風少」則站在三太一邊，但風少就站在三太旁，比親生仔Joe站得還要近。而「KC」及「Terry」則單獨自己有一個鏡頭，KC及「送水輝」就未有加插在龍家的鏡頭內。

「龍家」由「大龍生」羅樂林站在中間，二太及三太各站一邊。(節目截圖)

「大小姐」及「Terry」就站在二太的一邊，「Joe」及「風少」則站在三太一邊。(節目截圖)

「KC」及「Terry」則單獨自己有一個鏡頭，KC及「送水輝」就未有加插在龍家的鏡頭內。(節目截圖)

另外劇中幾對情人幾乎每對都有一個鏡頭，包括「龔水戀」（呂慧儀及張景淳）、「蓮輝戀」（林淑敏及許家傑）、「熊樹仁及高栢菲」（單立文及湯盈盈）、「熊尚善及潮偉」（滕麗名及袁文杰）等，今次另外再加一對新cp，就是「風少及素素」（陳浚霆、古佩玲）。

劇中幾對情人幾乎每對都有一個鏡頭 - 「龔水戀」（呂慧儀及張景淳）。(節目截圖)

劇中幾對情人幾乎每對都有一個鏡頭 - 「蓮輝戀」（林淑敏及許家傑）。(節目截圖)

劇中幾對情人幾乎每對都有一個鏡頭 - 「熊樹仁及高栢菲」（單立文及湯盈盈）。(節目截圖)

劇中幾對情人幾乎每對都有一個鏡頭 - 「熊尚善及潮偉」（滕麗名及袁文杰）。(節目截圖)

劇中幾對情人幾乎每對都有一個鏡頭 - 「風少及素素」（陳浚霆、古佩玲）。(節目截圖)

而「威龍五美」（呂慧儀、湯盈盈、沈可欣、姚瑩瑩及何芷姍）的一個鏡頭就加上莊思明，未知道之後會否改名為「威龍六美」。而「虹豆沙湯遠」（楊明）亦進駐片頭，與「金城安」（周嘉洛）、「朱凌凌」（吳偉豪）及「熊樹仁」（單立文）有一鏡頭。

「威龍五美」（呂慧儀、湯盈盈、沈可欣、姚瑩瑩及何芷姍）的一個鏡頭就加上莊思明，未知道之後會否改名為「威龍六美」。(節目截圖)