周潤發膊頭至手臂驚現多粒鵪鶉蛋大細腫包　身體健康狀況令人擔憂

現年69歲的影帝周潤發（發哥）向來生活貼地又親民，而且熱愛跑步，去到邊跑到邊。而近日，發哥則現身北京朝陽公園跑步，被不少當地市民成功捕獲。

周潤發(發哥) 出名是全無明星架子貼地的國際影星，人見人愛。（視覺中國）

發哥連日現身北京朝陽公園跑步，被不少當地市民成功捕獲。（小紅書）

從網民分享到社交平台的相片可見，發哥穿上招牌全黑運動服，但換了一個新造型示人，唇上留有黑白鴛鴦色鬍鬚，非常有型。網民興奮寫道：「今天活動偶遇發哥，人帥心善，沒有明星的架子，合照時親切的讓小朋友站在第一排。」

大家都將同發哥的合照分享到社交平台「曬命」。（小紅書）

小朋友都好開心。（小紅書）

而另一位成功捕獲發哥的網民則表示：「聽說發哥最近在朝陽公園跑步，那一定得去偶遇一下！但這真的也是靠緣分的，嘿！真是真不是緣分來了嗎」。

大家跟著發哥跑。（小紅書）

發哥魅力沒法擋。（小紅書）

發哥雖然跑到滿身大汗，但依然跟大家自拍合照，而且一貫其作風親自揸機，其中一張發哥更被大批女士包圍，可見發哥魅力沒法擋，發哥也全程笑容掛面，看上去氣息相當不錯。不過也有網民發現發哥由膊頭至手臂內側出現多個約鵪鶉蛋大小的腫包，引起熱議，紛紛留言：「發哥胳膊上盡是包」、「脂肪瘤」、「好奇發哥為啥不去做手術呢」、「看起來好嚇人」。

發哥親自揸機是必須的，但有網民發現由膊頭至手臂內側出現多個約鵪鶉蛋大小的腫包。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

其實早前已經有網民曾分享了偶遇周潤發跑步的照片，留意到發哥的兩邊大腿都有兩個呈球狀的東西凸起，體積如乒乓球般，看來似是肌肉腫脹或腫瘤似的。有網民直指周潤發大腿這個現象，疑是挺嚴重的靜脈曲張，甚至指他這狀態不宜跑步，否則可以會令情況更加嚴重，今次再被發現膊頭至手臂驚現多粒鵪鶉蛋大細腫包，不少網民都擔心發哥的身體健康狀況。但發哥並未有因此放棄跑步，依然keep住跑。