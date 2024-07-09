港姐2024丨「城大李嘉欣」倪樂琳曾影性感寫真　改名變乖乖女參選

今年無綫日前已公布了《2024香港小姐競選》25位初步入圍佳麗名單，包括陳紫佟、陳甜甜、陳元元、鄭芷瑤、張萃琳、程姜月、莊曉婷、鍾翠詩、方思敏、黃詩莹、郭恩程、梁嘉莹、李曼思、林瀾、盧凱怡、馬儷文、馬嘉聰、倪樂琳、秦冀雯、謝淑怡、黃劍萍、王汛文、吳芷靖、楊梓瑤和俞可程。25位佳麗已在特備節目中亮相，並分成「海外佳麗組」、「年輕／成熟組」、「翻版撞樣組」、「專業人士組」、「才藝技能組」和「選美經驗組」六大組別，並透過自我介紹、面試及才藝表演等片段，讓觀眾加深對眾佳麗認識。

一次過睇晒25位初步入圍候選佳麗！

目前無綫已在進行網民投票，選出之後的正式入圍名單。而有不少入圍候選佳麗亦火速被網民起底，當中大熱門，有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳（Ellyn）就被揭曾是女團成員，更曾與藝人區明妙推出過水着寫真，今次改名洗底參選。倪樂琳在兩輪面試中均以斯文清純打扮示人，予人乖乖女形象，受到不少網民喜愛。不過近日她就被爆曾與有「港版子瑜」之稱的藝人區明妙組本地女團Morii Girls，更曾在沙灘拍攝性感水着寫真，穿上忽堅尼狂騷身材。有指倪樂琳原本的英文名叫Stella，今次參加港姐之前才改名叫Ellyn。她還把以前於社交網的post都刪走了，改頭換面以全新形象參選。

倪樂琳。

左一是倪樂琳、左二是區明妙，兩人曾一起組女團影寫真。(ig圖片)

左一是倪樂琳、左二是區明妙，兩人曾一起組女團影寫真。(ig圖片)

倪樂琳 (前排中) 曾組女團影寫真。(ig圖片)

倪樂琳 (前排中) 曾組女團影寫真。(ig圖片)