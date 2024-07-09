夢想城劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《夢想城》陸劇有劉克中作為編劇，董富來、柏麟為執導，由楊爍、蔣欣領銜主演的一套以現代職場為題材的電視劇。蔣欣曾參演《後宮甄嬛傳》中「華妃」一角人氣急升，演出備受大眾關注。男女主角曾參演同一部劇集《花千骨》，兩位實力派演員今次有機會拍檔主演新題材，進入現代科技大數據世界，期待劇情發展！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

梦想城官微@Weibo

《夢想城》｜劇情大綱

羅承宇和楚安歌是中國大數據行業的新生代創業者，他們肩負著時代的重任，投入國際競爭之中，在風雨中實現了創業夢想。在江南市，外資數據企業牽起一場資本遊戲，阻礙了身為程式代碼編寫員羅承宇科技登頂的目標。他不滿外資企業的技術壟斷和利益剝削，與母公司空降的高管楚安歌、麥森產生分歧，他亦不理會女朋友姜逸菲的反對阻難，帶領團隊集體辭職，實行自我創業。他的創業路上困難重重，不但面對商業對手夾擊，而且遭到兄弟和女友的背叛。

然而，他與宿敵楚安歌在互相鬥爭之間找到共同理念，相識相愛。後來，他得到了政府官員和國內電商巨頭支持，共同打擊技術壟斷，突破商業競爭圍堵，最終成功打造宏大的國際數據大企業，創造了一個智慧夢想之城，實現了愛情、事業和家國情懷的願景。

《夢想城》播出時間｜最新追劇日曆

《夢想城》一共有40集，2024年7月9日起由CCTV-1週二至週五每天20:00更新2集。愛奇藝、優酷、芒果TV會員22:00首更2集，週二至週五每天更新2集，而非會員就隔日00:00更新1集。

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《夢想城》｜演員人物關係圖

《夢想城》｜演員

楊爍 飾 羅承宇

程式代碼編寫員，不滿外資技術壟斷，自望創業，打造智慧夢想城。

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蔣欣 飾 楚安歌

空降的大數據行業公司高管，與羅承宇在商業鬥爭中相知相愛。

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李依曉 飾 姜逸菲

羅承宇的女朋友，反對他辭職，後來背叛他。

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成泰燊 飾 王濤