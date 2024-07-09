40歲苟芸慧激罕現身公開活動　騷腰線懷孕傳聞不攻自破

藝人毛舜筠、苟芸慧（苟姑娘）、林漪娸、樂易玲、林淑敏、黃美棋、鍾健威、楊潮凱、周志康、林秀怡、許家傑、盧頌恩(妹頭)等星光熠熠到場恭賀香港創新科技品牌創辦四周年慶祝活動。而政商界人士亦陣容鼎盛，包括 文化體育及旅遊局局長楊潤雄、財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇女士、史立德博士、前天文台副台長梁榮武、香港創新醫療學會創會會長劉少懷醫生、脊骨神經科方恒醫生脊醫、王象志教授等等，亦有到場。

INNOTIER創辦人及總裁林曉盈與一眾嘉賓及員工大合照。

林漪娸、林曉盈、苟芸慧。

應該品牌創辦人及總裁林曉盈女士(Juliana)甚具心思，為每位來賓送上印有他們個人名字的防菌環保隨身手巾。同時又為苟姑娘度身訂造了一條清新碎花長裙，苟姑娘直言：「好鍾意呢條獨一無二靚裙，好舒服。」穿上碎花長裙的苟姑娘仙氣十足。她又坦言現在做生意好艱難，所以好欣賞朋友(Juliana)的毅力，故此一定要出席道賀對方。苟姑娘2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，婚後淡出娛樂圈，但近年兩人屢傳婚變，不過去年有傳陸漢洋對苟姑娘施展連環攻勢，成功破鏡重圓，早前更一度傳出肚凸凸惹懷孕猜測，不過激罕現身公開活動狀態非常好。

有腰線！

而認識創辦人Juliana多年的藝人林漪娸大讚品牌的產品，更即場變裝，穿上品牌的黑紅套裝，盡顯fit爆身材。談到自己的身材保持秘訣，林漪娸幽默地說：「朋友嘅產品設計好正，除菌、防曬又清爽又有時尚感，穿上後就算有點贅肉都唔明顯，雖然我沒有，哈哈!」她透露自己並沒有特別的減肥方法，一切自然保持我天生唔容易肥，如果覺得最近肥咗，有肚腩，我就會控制飲食到八分飽，自然就會瘦返。」當被問及會否有很多人羨慕她身材時，林漪娸表示：「我咩都吃，雪糕、糖果都係。只係每次吃飯唔好食到非常飽，八分飽後再等一會，就差不多十成的。」

林漪娸食極唔肥！

去年，毛舜筠就與品牌INNOTIER推出獨家聯乘的時裝系列MOMOZONE。而林漪娸一直以來更是品牌的忠實用戶，尤其在疫情期間，這些產品給了她極大的安心感。對我來說，個款口罩好好，因為係防UV2000，所以我們打波就會戴住，我試過好多次，是完全唔會黑，斑唔會出。」就算經常在強烈的紫外線下進行拍攝的林漪娸都話，用了這款防UV口罩和防曬帽真是天下無敵。