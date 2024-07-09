孫儷獲封「天選打工人」言論惹眾怒　遭網民嘲諷：你是天價打工人

內地女星孫儷不時透過微博分享日常趣事，近日她就發文大談拍戲時的工作點滴，自言在高溫下穿秋裝拍戲，雖然身上已汗流浹背，但只要臉上化好妝，無論天氣多麼的熱，臉上都不會流汗，被大家認為是「天選打工人」，豈料惹來部分網民不滿，嘲諷她：「收入上億這工我也願意打，不怕多苦多累。」還直指她賣慘賣上癮了。

孫儷分享的貼文惹來部分網民不滿 。（視覺中國）

孫儷在貼文指出，在高溫的天氣下於棚內（攝影棚）穿秋裝拍戲，所有演員都熱到比流眼淚還要快，而且在與對手演員對戲時，對方在開機5秒後就已爆汗了，雖然她身上已汗流浹背，但臉上卻一點汗都沒有，她留言表示：「我只要一化妝，臉孔毛孔就開始懂了要工作了，就算我渾身濕透，臉上是一點汗都沒有的，但我不化妝平時做運動甚麼的，那是連眼皮，眉毛都在出汗的。」所以身邊的人都認為她是「天選打工人」，而其老公鄧超亦有留言表示：「我全身都不出汗。」

孫儷表示臉上不會流汗。（孫儷工作室微博圖片）

沒想到只是分享工作點滴的貼文，竟惹來部分網民不滿，有網民直指「打工人」、「賺錢」等這些用詞可能會觸動到大家不滿情緒，因為明星一天賺的錢可能是一般普通人一年賺不到的錢，大家嘲諷指：「想想大棚裡的農民，同樣是棚，他們才是天選打工人，你是天價打工人」、「一天比普通人一年多」、「賣慘賣上癮」等，但亦有網民為孫儷發聲，認為她只是表達不出汗的工作狀態而已，不至於說得像賣慘，部分人實在太敏感了。