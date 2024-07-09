麥明詩自爆6年前跟前度分手盛勁為大方回應　網民：唔係林作喎

「十優港姐」麥明詩（Louisa）雖然早幾年已約滿TVB，但曝光率不減，成為品牌寵兒廣告不絕，與飛機師老公盛勁為（Keith）結婚後夫妻檔上陣搵真銀。近日麥明詩IG新廣告片，自爆6年前跟前度分手而取消台北之旅，而計時間線對象並非林作﹗



婚後麥明詩孖老公夫妻檔接job。（葉志明攝）

麥明詩同盛勁為馬不停蹄工作到澳門出席活動。（IG：@louisa_mak）

麥明詩為航空公司拍攝生活化廣告，提到飛行在人生不同階段的難忘經歷，由大學到外國留學、2018年進修於美國成為執業大律師，與老公盛勁為首次北海道旅行及澳洲拍攝婚紗照等：「2022年首次跟盛生去旅行，去咗北海道滑雪，由於疫情封關，所以已經幾年沒有坐飛機，所以之前個晚失眠。2023年去悉尼影pre wedding，個旅程好即興，見到3個禮拜後有得換免費機票，又畀我搵到合適的攝影師，就去啦。」

麥明詩拍廣告曬多張與盛勁為絕密相片。（影片截圖）

麥明詩拍廣告曬多張與盛勁為絕密相片。（影片截圖）

麥明詩拍廣告曬多張與盛勁為絕密相片。（影片截圖）

麥明詩拍廣告曬多張與盛勁為絕密相片。（影片截圖）

麥明詩拍廣告曬多張與盛勁為絕密相片。（影片截圖）

麥明詩拍廣告曬多張與盛勁為絕密相片。（影片截圖）

但令人意外的是她透露6年前分手一事：「記得2018年訂機票去台北旅行，因為兩日前分咗手，所以無去到，一直爭扎係咪自己做錯決定，之後明白每一個決定，在當刻都是最好決定。」最終麥明詩改機票日期與父母去台北玩。翻查麥明詩2016年與林作分手，2022年與盛勁為傳出戀情，即中間夾了一段未曾公開的戀情。不過盛勁為相當大方，更留言笑問：「去台北嗰班機係咪我飛去？」引來不少網民點讚。

麥明詩自爆2018年分手。（影片截圖）

麥明詩自爆2018年分手。（影片截圖）

麥明詩自爆2018年分手。（影片截圖）

麥明詩自爆2018年分手。（影片截圖）

麥明詩自爆2018年分手。（影片截圖）