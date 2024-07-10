梁思浩爆郭秀雲被傳媒呃去拍裸照　當事人獨家回應：猛叫我抆低啲

梁思浩最近在網上不停爆出花生，早前他講到港姐條款時，指因為多年來發生了很多不同類種的事情，因此在合約上愈來愈多條款。梁思浩講到，每年的港姐參賽者都被指令不能私下跟傳媒約採訪，因為郭秀雲參選的一年，被傳媒騙了出去影相，結果被拍了「裸照」，因為該傳媒拿了一件非常透明的衫給她著，梁思浩指是兩點盡露，所以港姐參賽者才會有保姆跟住。

梁思浩講到郭秀雲當年被騙出去影相。（片段截圖）

不過其中梁思浩都搞錯了，郭秀雲當年並沒有選過港姐，她是華姐出身的，而被騙去拍「裸照」一事便是發生在選美之後。郭秀雲在接受《香港01》訪問時表示：「而家我都50幾歲，以前細個發生咩我都唔怕講。嗰時細個啱啱選完美出嚟，個記者哄我出嚟影相，佢話無綫啲保姆好煩，你唔好叫佢哋，你叫佢哋嘅話可能我哋都唔想影，攝影師好怕佢哋，你自己嚟喇，我哋又唔會有咩嘢對你唔好。咁我就聽話去喇，覺得冇乜問題。」

郭秀雲1988年參選華姐獲得季軍。（節目截圖）

郭秀雲1988年參選華姐獲得季軍。（節目截圖）

郭秀雲真係好靚。（節目截圖）

郭秀雲真係好靚。（節目截圖）

當年冠軍係李嘉欣。（節目截圖）

當時80年代，流行punk的感覺，郭秀雲憶起自己當時曲髮，然後有穿上黑絲襪、打橫一塊布的Tube Top等等服裝，她指：「一路影我覺得奇怪，佢猛叫我抆低啲抆低啲，我話唔得，再低啲唔得，我係咁抆返高，佢又抆低我。其實我知道影唔到真正有咩見到，不過佢影嗰時做咗手腳，係有一邊胸部好似畫咗啲顏色，好似見到少少個乳頭。不過其實最慘佢用嗰個顏色同我本身係唔同，我又冇理由，點可以企出嚟去指證呢？今日今日嘅我，根本唔會發生，就算係，今時今日我會企出嚟，我唔怕指證。不過以前我驚，我唔識，所以出咗咁嘅封面我喊咗成個星期，以後學會要小心。」

郭秀雲保養得宜，仲係好年輕。（Sharon Kwok IG）

郭秀雲是中德混血兒，藝術系出身，後來參加選美入行。1990年跟影星錢小豪結婚，90年代中淡出影圈，兩人最後離婚收場。現任丈夫是「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑。（視覺中國）