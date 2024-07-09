TVB花旦曾患抑鬱狂喊健康告急入院　突然出Po：我感覺自己快碎了

高海寧（高Ling）去年憑TVB台慶劇《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角在《萬千星輝頒獎典禮2023》中一舉奪得「最佳女配角」，亦是她入行15年以來首度獲獎，演技備受肯定，更帶挈她在內地人氣急升！近日高Ling重返校園，在北京進修演藝課程，她亦有在IG曬出與一班同學的大合照，並直言今次參加電影創作營獲益良多。不過日前高Ling突然在IG限時動態Post出一張街景照，並寫道：「我感覺自己快碎了。」引來粉絲擔心！

高海寧（高Ling）憑《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角贏盡口碑。（IG@sammkoling）

在《萬千星輝頒獎典禮2023》中一舉奪得「最佳女配角」。（IG@sammkoling）

在內地人氣急升！（IG@sammkoling）

有網民在北京偶遇學生Look高Ling。（小紅書圖片）

近日高Ling重返校園，在北京進修演藝課程。（IG@sammkoling）

高Ling在IG曬出與一班同學的大合照，並直言今次參加電影創作營獲益良多。（IG@sammkoling）

日前高Ling突然在IG限時動態Post出一張街景照，並寫道：「我感覺自己快碎了。」（IG截圖）

其實高Ling過往曾自爆因不看輿論壓力患上抑鬱症，甚至匿埋在洗手間狂喊，更出現鬼剃頭、脫髮及甲狀腺亢進等問題，全靠一班師奶閨密陪她走出陰霾。去年高Ling出席籌款活動時，又自爆在疫情期間患上驚恐症和抑鬱症，曾出現唞不到氣、狂喊、心跳加快及全身僵硬等情況，最嚴重時需要睇醫生，幸好有治療及家人與朋友陪伴。而在內地爆紅的高Ling亦工作量激增，連月來經常周圍飛密密吸金，除了拍攝內地真人騷《無限超越班》第二季之外，還要趕拍TVB新劇《武林》，但忙到「甩轆」的她身體亦響起警號，早前高Ling自爆頸部疑似有硬塊，其後又曬出一張躺在病床的照片，但就未有交代入院原因，健康狀況令人擔心。

在內地爆紅的高Ling工作量激增。（IG@sammkoling）

連月來經常周圍飛密密吸金。（IG@sammkoling）

高Ling同楊茜堯出席活動。（IG@sammkoling）

攰到去到邊都瞓得著。（IG@sammkoling）

早前高Ling自爆頸部出現兩大硬塊。（IG截圖）

針灸。（IG截圖）

又曾曬出躺在病床的照片，令人擔心。（IG截圖）