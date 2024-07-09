港姐冠軍莊子璇認工作機會少同TVB心唔講金：唔爭我呢個錢開飯

莊子璇今日（9日）出席新電視劇《金式森林》探班活動，她接受《香港01》 訪問表示：「拍攝嘅進度非常之良好，我哋廠同外景都有拍。」她指新劇最主要與飾演父親的郭晉安合作，並表示：「同埋羅蘭姐比較多。」

莊子璇今日（9日）出席新電視劇《金式森林》探班活動。（張祖銘攝）

被問到今天的重頭戲，她說：「今日我哋嚟到好華麗嘅宴會廳，其實就係呢一場有兩個阿嫂去跳舞撐場之餘，仲發生咗啲小插曲。」至於第一次拍戲是否很緊張，她表示：「有啊！頭幾日開始我係超級緊張，搞到我有少少唔知自己做緊啲咩，個人好亂，拍得耐就慢慢搵到個狀態！」提到會否因拍攝導致身體不適，她坦言：「呢兩日有少少唔舒服發燒，勉強可以繼續做到。」

莊子璇自爆發燒照開工。（張祖銘攝）

講到有網民指退選嘅佳麗的話題，指莊子璇成功跑出也沒有工作，她表示：「好難講，因為大家機會真係好少，幾時輪到我哋就真係好難講，有機會嘅時候就要把握好，好難得今次可以拍劇，所以就好努力去做好呢個工作。」她透露目前的工作主要拍攝新劇為主。至於談及收入方面是否不太理想，她說：「我哋講心唔講金，所以冇話特別睇嘅收入，主要有好劇本好機會就要把握住。」至於家庭方面是否會有負擔，她坦言：「還好，唔係好爭我呢個錢開飯，最主要做到自己鍾意嘅嘢。」