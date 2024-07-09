Coffee林芊妤為品牌投資八位數唔敢諗上市︰出到糧畀同事已經好好

Coffee林芊妤除了經營YOUTUBE頻道，瑜伽服生意亦相當理想，她出席首間POP-UP Store開幕禮，以運動上衣配襯短裙展現健康美。活動中，Coffee向在場人士分享經營CoffeeSweat感受，她指自己還記得起初創業時將屋企當作貨倉的畫面，轉眼間便已經開設了POP-UP Store，更表示計劃未來會開設專門店。她亦透露創立品牌以來已投資累近八位數字：「其實係我用公司嘅盈利繼續做投資，等啲衫質素更加好，設計更加靚，同埋等所有嘢好似客戶服務咁更加順暢。」



COFFEE林芊妤出席自家POP UP STOR開幕禮。

COFFEE林芊妤出席自家POP UP STOR開幕禮。

做生意有苦有樂，Coffee坦言起步期確實辛苦：「而家肥返、健康返，但兩年前嘅時候，好多人見到我都話我好瘦，但唔係做運動嗰隻瘦，嗰時的確係忙到可能夜晚七點幾先醒起自己未食過飯，可能係一日食得一餐；又試過唔滿意批貨而冇咗七位數字，因為唔想賣唔好嘅產品畀客人。」

COFFEE林芊妤做生意有親力親為。

生意穩步發展，但不代表能夠就此放軟手腳，Coffee坦言日常都要多方面兼顧，既要拍片，又要管理生意，更要照顧家庭，時間仍然不夠用：「其實都好崩潰，阿仔有時都會見到我呢一面，好似前排突破自己搞實體戶外活動，但延期咗兩次，我都喊咗，阿仔都有安慰我。（叫佢做多啲model幫手？）反而我係有過研究係咪做小朋友衫，可能我都會想嘗試下做男裝先。（最終想上市？）唔好喇，哈哈！而家目標都係經營唔同合作點，以及準備專門店先，然後再探索一下唔同嘅範疇。」

COFFEE林芊妤笑言唔敢諗上市。

COFFEE林芊妤指生意額下跌不少。

講到近年市民消費意欲減低，令營商難度增加，Coffee直認感受到影響：「做生意嘅可能要出多啲力，我哋營業額都可能有跌一兩成，但我又覺得好正常同接受到，只要唔係蝕錢，同埋出到糧畀同事，自己又開心就已經好好。」