2024動漫寫真女神揭知名偶像秘密　成日睇人Story:一個後生一個老

2024香港動漫電玩節即將舉行，而由人氣YouTuber霍哥（霍俊邦）為六大性感女神擔任監製的寫真集，在今（9日）舉行發布會，六位性感女神除了大談拍攝寫真感受外，還在現場與霍哥大玩互餵雪糕，畫面相當養眼。

六位性感女神身材非常好。（葉志明攝）

霍哥同女神們大玩互餵雪糕。（葉志明攝）

六位性感女神清一色身穿比堅尼上陣，大曬白滑傲人好身材，其中Bonnie C(張可益）的身材最突出，搶盡不少鏡頭。除了身材了得之外，她還是當中拍攝寫真集最有經驗的一位，而是次她更去到台灣取景拍攝，更與當地男攝影師合作，在接受《香港01》訪問時，問到拍攝過程有否感尷尬，她就表示有一些動作pose 確是尷尬，自己沒辦法接受：「抱住隻腳，但pat pat要對住Camera，好尷尬，唔得唔得呀。」而在旁的Baby 梓（馮靖茵）就因為與男攝影師相熟，所以在拍攝時沒有遇到太大尷尬問題。

對比她們與男攝影師合作，反而sausau (李彧秀）則與女攝影師合作，所以拍攝時比較放及大膽。而當問到能接受拍攝的最大尺度時，Bonnie C就表示：「我哋目標一致三點不露。」

Bonnie C身材最為突出。（葉志明攝）

Baby 梓透露因為與男攝影師相熟，所以在拍攝時沒有遇到太大尷尬問題。（葉志明攝）

另外，當問到有沒有男藝人私下透過社交平台聯絡時，sausau 就二話不說：「有啲知名度嘅明星會嚟我嘅Story度睇，Keep住睇，但佢冇追蹤我嘅，因為我有聽佢啲歌㗎，（香港歌手？）係呀！（後生還是老一輩？）有一個後生有一個老啲嘅，要保護當事人唔可以開名，唔係鏡仔嚟嘅。」但表明是偶像級別的。

sausau表示有知名度偶像經常看她的IG Story 。（葉志明攝）

Bonnie C激讚AK暖男。（IG圖片）

而在旁的Bonnie C就坦承與AK(江熚生）在Instagram上有互動，更因一件事激讚對方是一位暖男：「我覺得佢係一個好好嘅暖男，咁岩撞正佢生日嘅時候，我屋企隻貓貓走咗，我好唔開心，嗰陣時我打緊一啲生日快樂嘅文字俾佢，我冇同佢傾過任何偈，我亦唔肯定佢會唔會睇到我嘅訊息，點知第二日佢竟然覆番我一篇千字文，係話我都好明白你嘅心情，貓貓走咗你都要接受，希望你節哀順變，咁樣覆番我，所以我覺得佢真係一個好好好好嘅人。佢係ig dm睇咗我嘅訊息，之前係零交流，（AK私底下有冇約你？）冇啦梗係。」能夠獲得偶像的安慰，Bonnie C非常之開心。