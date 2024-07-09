擾亂秩序續審｜林穎彤被警員雙手推胸　主控質疑自導自演淚灑法庭

無綫藝人林穎彤（Bella）被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，案件今日（9/7）於粉嶺法院績審。林穎彤早上接受完辯訪盤問後，下午再由控方盤問。主控官庭上向第5被告人林穎彤指出，因為自己本身從事傳媒，故案發當日，第6被告人家姐便召喚她到北區醫院支援。林表示不同意：「我係做藝人，唔係做傳媒。」主控官續指當抵達目的地之後，第一被告人便向第6被告家姐講「叫你個媒嚟，Call傳媒」林穎彤表示：「不同意、我聽唔到。」

林穎彤抗辯時淚灑法庭。（梁碧玲攝）

主控又向林指出案發時警方欲帶同第6被告家姐離開病房時，她與第四被告問警員是否要拘捕第六被告，警員表明不是。但他們仍然堵塞門口阻止警員離開。林強烈表示不同意：「我冇堵塞，係嗰個過程，佢只係好大聲咁問『你邊位』，我就解釋佢知我係佢阿妹，而身邊另一位警員就安慰我叫我唔好諗咁多，而我就解釋俾佢知，我真係想知發生咗咩事。並不是堵塞唔畀佢哋出嚟，我只係等緊我家姐，點會堵塞唔畀佢哋出嚟。」

主控官又指林在堵塞過程與沙展發生衝撞時，指控沙展雙手推胸非禮，完全是自編自導自演，根本從來沒有發生過。林抗辯時淚灑法庭：「我冇話佢非禮我，第二被告話要報警話沙展非禮，我係冇制止佢。」主控繼續狂追猛打指林根本就想借這個機會製造事端。林表示：「我冇製造事端，我都冇話佢非禮。」法官眼見林情緒激動，休庭讓林平伏心情後再作供。

林穎彤今作供完畢。（梁碧玲攝）

案件編號：FLCC1296/2023