霍哥為2024動漫寫真女神任監製　親教擺Pose :我教嘅佢哋都話唔好

人氣YouTuber霍哥（霍俊邦）為即將舉行的香港動漫電玩節六大性感女神擔任寫真集監製，今（9日）就舉行發布會宣傳，六位女神均身穿比堅尼上陣，性感程度爆燈。

霍哥同女神們互動。（葉志明攝）

在現場霍哥與六位性感女神大玩互餵雪糕遊戲，令他笑到見牙唔見眼，相當開心。而在接受《香港01》訪問時，提到擔任監製工作，他就表示：「所謂嘅監製就係開始之前傾吓咩主題，着啲咩衫有啲咩pose，用一個男仔嘅角度去引到佢哋拍呢個寫真嘅故事。（親自為佢哋去揀衫？）我同佢哋講邊類型啫，唔一定件件都係性感嘅。（現場有冇教擺pose？）有一兩個，通常我教嘅pose佢哋都話唔好啦！佢哋係有經驗嘅模特兒，好多pose 都識嘅。」

霍哥與六位性感女神大玩互餵雪糕遊戲，令他笑到見牙唔見眼。（葉志明攝）

當問到那一位在拍攝過程中是最快時，他二話不說是sausau(李彧秀），皆因為她不需要轉場景，所以比較快。而問到那一位最好時，他就強調每一位麵有自己的閃光點，難以作對比。

sausau拍攝過程最快。（葉志明攝）

另外，他亦提到是次六位女神們推出的寫真集想突顯的主題是：「我哋呢個寫真，唔係想突顯個主題好淫亂 ，想突顯嘅主題係body靚，身材正性感嘅，唔係去到超級痴線嗰種地步。」當提到有沒有機會與女神們一起合作出寫真集時，他笑言已快過她們一步在書展推出兩性書：「講兩性相處學，（籌備咗幾耐？）幾個月， （想睇咩訊息俾讀者？）開心fun。」