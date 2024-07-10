島嶼協奏曲｜大表哥唔敢望前排觀眾原因勁hurt　鄧麗欣超有共鳴

ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》講述三位身處不同處境及人生階段的香港女生，為了留在台灣生活而不惜用盡所有方法，如鄧麗欣飾演的Yvonne出動假結婚；Sica飾演的Faye不停帶著兒子徵婚；毛曄穎與Stanley飾演到綠島生活的香港夫妻，但由於老公的無所事事，加上疫情影響潛店生意，令毛曄穎完全不能享受台灣的生活。

大表哥同毛曄穎（Wing）嘅戲份主要喺綠島發生，與身在台北嘅Stephy基本上零交集。

對於相睇或徵婚，Sica表示完全可接受，仲話「想徵婚係因為想體驗過程」，聽到Stephy目定口呆, 仲十分好奇後生女嘅思維，Sica解釋台灣男生雖然幽默，但自己嘅選擇還是偏向香港男生，大表哥聽到之後，即時推薦ERROR保錡。

喺台灣拍攝期間，香港經歷5百年難得一遇嘅惡劣天氣，Stephy不停收到媽媽電話匯報屋企漏水情況。（梁碧玲攝）

留台拍攝長達一個多月，大表哥最開心係可以瘋狂潛水，而入夜後嘅綠島，隨時可以見到流星。「曬黑唔係因為潛水，係因為我揸電動車，速度好慢，但好開心在條街有啲女仔著三點式行來行去，都幾養眼。」 毛曄穎（Wing）嘅難忘事係長時間船上拍攝搞到有「黃金彩虹」，大表哥無安慰之餘，仲拎出手機拍攝。向來體魄強健嘅大表哥笑言：「我都唔知佢哋嘔咩，我從來未試過暈船浪，雖然我朋友好鍾意暈船浪，佢叫姜濤。」

聽完Sica嘅「台灣電鑽」事件，Stephy都呆咗⋯⋯（梁碧玲攝）

自稱無靈異體質嘅Sica，喺台北拍攝期間，所入住嘅酒店除咗會「電視無嗱嗱開」、「張床彈彈下」外，最激一次係晚試聽到鑽門聲。「 一開始都覺得由佢，玩厭就會停，持續咗3、4分鐘後覺得唔對路，覺得有人要分我屍，我開始大喊，我打俾阿Gi同經理人，交代埋後事，後來阿Gi落去搵埋職員時發現佢著得勁可疑，後來發現個鑽門聲係佢拆緊隔離房度門⋯⋯唔係嚟搞我。」

Stephy未必會經歷Yvonne所經歷的，但她在完後拍攝後，更學會了接受與認同自己。

劇中，Stephy與Sica為留台灣而選擇了極端手法。現實中，要揀一件極端事來分享，Wing原來曾做過娛樂記者，後來她報讀了演藝學院。「4年又要交學費，又無收入，仲要一把年紀，都真係幾極端。」大表哥說因為自己比較執著，所以做事頗為極端，如演唱會要大隻，他會無所不用其技。「甚至演戲都係一樣，我會睇好多戲同書、上好多堂，因為始終唔係演藝出身，呢個想法長期喺自己思想當中。」

大表哥喺MIRROR演唱會上，與Jeremy 跳《Fever》時自信十足，但原來佢唔係好敢望台下前排嘅觀眾。（梁碧玲攝）

大表哥所飾演嘅Leo對潛水有陰影，問到他現實中可有要克服嘅陰影，他說：「我以前唔係好夠膽近距離望住啲fans，因為出道時有好多唔同攻擊，又試過好多時派卡片俾大家時，佢哋會避開我或者眼神skip我，呢啲係好受傷害，其實即使前排fans meeting，佢哋上台握手都會skip咗我。我係好努力去消化呢啲事情，所以會導致我唔夠膽好近望住啲fans，嗰時演唱會，我女朋友佢坐好前，但佢『點解你成晚都見我唔到』因為我係唔望前面⋯⋯呢啲係我幾大嘅陰影，一路長存，但而家好好多，fans俾好多力量我。」同係偶像團體出身嘅Stephy，聽完大表哥所講，表示十分有共鳴，因為自己當年都只敢望住自己嘅fans。

Wing曾經做過無綫娛樂新聞台記者，但之後她決定報演藝修讀戲劇學院藝術學士學位，成了人生的轉捩點。（梁碧玲攝）

Wardrobe & Shoes：Zegna （Stanley）、@mrselfportrait（Stephy）、美華氏（Wing）

Stylist: PIPA Creative（Stanley）、@queenie_yu #qystyling（Stephy）

Make up: Mon Cheng（Stanley）、Cyrus Lee（Stephy）

Hair: Seiko@HairCulture（Stanley）、Ritz Lam@myös（Stephy）