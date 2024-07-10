潘靜文台慶節目做主持時出錯有壓力　為奧運做主持講排球最有信心

「聲夢小花」之一的潘靜文（Sherman）昨日（9日）與冼靖峰（Archie）及江廷慧出席一個手錶活動，因為活動主題是主推懷舊，所以潘靜文都一身懷舊look到場，頭上更戴有一個頗有年代感的頭箍。潘靜文日前主持TVB的大型直播節目，雖然這次不是她第一次擔任主持，但因為之前的做得不好，所以今次主持她有下過苦功。

「聲夢小花」之一的潘靜文（Sherman）昨日（9日）與冼靖峰（Archie）及江廷慧出席一個手錶活動。(葉志明 攝)

潘靜文接受《香港01》訪問時表示上次在台慶節目做主持時出錯，所以今次都有點壓力：「因為上一次個個都覺得Sherman做錯嘢啦，佢好似冇咗好多機會咁，但係經過一啲了解原因之後，我都有解釋點解上次表現好似錯咗咁嘅，咁就好似如釋重負。然之後做第二個大騷，都有啲壓力，因為上一次個騷嘅fedback令自己有啲壓力，但係我又將呢個壓力變咗做動力。希望自己live show嘅時候緊慎啲啦，跟住就做得好啲啦，雖然都真係有啲甩漏嘅，講嘢唔係話好順暢啦，但係我自己覺得都算係咁，我覺得都有80分啦。」

潘靜文表示上次在台慶節目做主持時出錯，所以今次都有點壓力。(葉志明 攝)

潘靜文即將為奧運做主持，她被問到會否覺得吃力時，她精神一振表示不覺得吃力：「反而係一個工作因素去令我了解奧運，因為細個我就好鍾意做運動，咁但係唔會話好深入了解一項運動。」她說自己對排球最有了解，因為自己曾經學過排球，所以假如奧運賽事要她主持講述排球有關的東西，她都表示有信心。