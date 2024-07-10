樂宜靠飲兩杯壯膽示愛 ROVER想搞另類Fans Meeting

男團ROVER、⁠Gillian Ng 伍倩彤、⁠鄧月平、Rose Ma 馬俊怡早前出席音樂盛會，國際知名啤酒品牌亦有參與期中、電音女神樂宜為Heineken Silver 產品發佈會站台，銳意推廣年青市場客戶。

鄧月平表示最喜歡煞科後飲啤酒，除咗可以放鬆之外，仲可以趁機約好耐冇見嘅朋友，酒後吐真言，檢討吓自己不足嘅地方，以及如何做得更好，亦可以趁煞科宴同劇組團隊好好談天說地把酒言歡，增進感情，想飲盡興又唔想肥一定選擇Heineken Sliver Beer。

同場嘅樂宜都話啤酒適合談心，笑指自己對飲酒有心得：「因為啤酒易入口可以慢慢飲，我發現人越大越唔敢講真話，有時 飲幾杯落肚反而會大膽啲， 我以前試過靠飲酒壯膽，去同男仔表白，不過最終都係衰咗，搞到同朋友一齊飲酒借酒消愁。」

Rose Ma 馬俊怡就話自己係啤酒Fans，「通水」比追求的男士：「我最想去荷蘭參觀呢個啤酒品牌嘅博物館，因為可以睇晒佢地嘅製作過程，如果有人陪我去又向我求婚嘅話，我一定會答應，因為去到一定會飲到醉醉地，應該會易話為啲。」

一向對酒有研究的Gillian Ng伍倩彤，笑言與朋友聚會的時候都愛飲酒：「女孩子聚會飲下酒會開心啲，不過怕醉唔敢飲太多。依家有低度數啤酒就可以飲得盡興啲，唔洗太擔心影響第二日工作。」

男團ROVER都話不時聚埋飲酒傾音樂，仲話飲完作歌特別好Feel：「我聽啲前輩講錄音前飲一啖啤酒，會收乾喉嚨啲口水聲，雖然我地未試過，但有時夾歌、作歌，飲少少之後有靈感，可能會放空個情緒，更代入音樂嘅世界。當然依家我地啲Fans仲細，如果佢地大個啲，約佢地飲幾杯Jam吓歌，做啲另類嘅Fans Meeting。」