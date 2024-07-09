周吉佩支嚳儀譚輝智演唱會將向哥哥致敬 吉吉：神級的偶像

自日前公布《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》終極延期至7月28日後，大家也很珍惜這次難得的機會，前來位於澳門倫敦人4樓敦煌宴會廳的紀念展參觀，當中包括澳門聖保祿學校的同學，和澳門演藝學院的師生，陳太陳淑芬也在展場為他們導賞，帶給他們非常珍貴的體驗。

為了令今次紀念展更為完美，較早前陳太也已在她的自媒體直播中宣布，將於 7 月27 日在澳門倫敦人綜藝館舉行《星星相識 • 齊盡興 HAVING FUN TOGETHER 演唱會》，讓大家一起告別紀念展。演唱會表演嘉賓星光熠熠，包括剛獲授勳銅紫荊星章的修哥 (胡楓) 、四位視帝陳豪、馬國明、譚俊彦及陳展鵬、兩位視后胡定欣及林夏薇、「福 • 祿 • 壽」的李思捷及阮兆祥、實力派歌手胡鴻鈞及JW、「中年好聲音 1」的周吉佩、羅啟豪及支嚳儀、「中年好聲音 2」的譚輝智及顏米羔、聲夢三小花姚焯菲、鍾柔美及詹天文、還有新晉男歌手黃奕斌及洗靖峰。由於紀念展設有一個很大的「張國榮專區」，各地許多「哥」迷特別親臨澳門現場和陳太一起分享對「哥哥」 張國榮的愛和思念, 令她十分感動, 因此演唱會特別構思了向「哥哥」致敬的環節。

當中有份參與演出的周吉佩說：「我對哥哥張國榮的印象是他歌、影、視三棲都很出色，最深刻當然是他在舞台上的演譯，我很喜歡他的《Monica》和《今生今世》等歌曲，以前看他《Monica》的 MV 時，看到他那種揮灑自如和舞台感，令我留下了很深刻的印象，他是我們歌手一個很神級的偶像。我們中年好聲音在今次《星星相識 • 齊盡興演唱會》中，會有一 part 表演向哥哥致敬，我已準備好唱一首快歌給大家聽，是否很期待呢？我已 Ready ，你們也 Ready 未？雖然我不是第一次在澳門做 Show，但今次這個演出陣容前所未有，有視帝視后，有修哥，更加有我們中年好聲音，單聽這個陣容已經很勁。」

譚輝智則表示：「我由細到大便聽張國榮先生的歌和喜歡他，他是香港一個傳奇人物，基本上香港人對他的歌也很熟悉，如果要我從他的歌曲中揀一首我最喜愛的，雖然他的快歌很經典，但我喜歡聽慢歌，他也有很多選擇，包括《追》、《今生今世》和《風繼續吹》，實在太多了。我很慶幸在 7 月 27 日可以和好聲音的一班兄弟姊妹，在倫敦人表演，好開心，好期待。今次我會唱哥哥的一首經典快歌《不羈的風》，我會盡力唱好，希望屆時大家會喜歡。」今次演唱會票價分別為 $1088 / 888 /688 / 388 四種，於 7月8日 (星期一) 開始在金光票務公開發售。