48歲港姐季軍加拿大過闊太生活　新髮型出事盡失貴氣成錯誤示範

現年48歲的袁彩雲在1996年參選港姐奪得季軍而入行，2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後正式移居加拿大，兩人育有囡囡Alycia，而袁彩雲就做全職媽媽，專心相夫教女。近年，活躍於社交網的她不時曬零瑕疵緊緻白滑肌膚，保養得宜的她更會分享護膚心得！不過，日前身在台北的她就為自己改變新髮型，以瀏海髮型示人，相信她一心可以縮小面形兼瘦臉，結果面形圓潤和顯老不少，絕對是錯誤示範瀏海髮型。

目前身在台北！（IG/@colourcloud）

Keep得好好！（截圖）

在德國出生長大的袁彩雲精通德語、法語、英語、粵語及國語，曾奪得1996年香港小姐季軍及國際親善小姐，雖然她在劇集中以飾演配角為主，但她與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新的一段戀情就備受關注。2006年兩人被影到一起打高爾夫球，更多次傳出好事近的消息，但有傳因袁彩雲嫁入豪門心切，經常高調公開感情事令胡家反感，最後兩人拍拖僅僅半年就分手。

新髮型出事！（截圖）

唔係好襯佢！（截圖）

顯老！（截圖）

分手後不久，袁彩雲就與現任老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia。雖然袁彩雲已經淡出幕前，但仍不時在社交平台分享日常生活，閒時與好友聚會，一家人去旅行，生活簡單又幸福！