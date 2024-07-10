「東張女神」陳懿德揭拍攝辛酸生大膿瘡　忍痛打針：隻眼都擘唔大

「東張女神」陳懿德（德德）最近在TVB播出真人騷《福祿壽訓練學院》以多個不同裝扮造型登場，深受觀眾喜愛，以及擁有極高的正面迴響。她昨日（9日）在社交網真情剖白有關於拍攝的心路歷程，並寫上：「講個秘密比大家聽，兩個月前錄完兩集黑板之後我崩潰了，就完廠嘅時候爆喊了一場，I mean…幾場Quote返當時嘅我係話自己做!得!好!差 !我唔知大家睇唔睇得出，但我個兩集入面係有點虛的。」

「東張女神」陳懿德參與TVB真人騷《福祿壽訓練學院》而人氣急升。（受訪者提供）

陳懿德昨日（9日）在社交網真情剖白有關於拍攝的心路歷程。（受訪者提供）

自揭拍節目化妝敏感的辛酸史

陳懿德接受《香港01》 訪問自揭拍節目化妝敏感的辛酸史：「你話皮膚敏感塊面就未試過，但做完黑板單元之後我耳仔都生咗大膿瘡，下巴都生咗幾粒瘡，但有試過皮膚敏感。一開頭扮竹嘢嗰陣可能唔適應啲顏料，然後隻眼就完全擘唔大，跟住去咗打針。」

陳懿德接受《香港01》 訪問自揭拍節目化妝敏感的辛酸史。（IG圖片）

真情剖白拍《福祿壽訓練學院》心路歷程

她所發的長文指自己十分珍惜拍攝的機會，並寫上：「我好珍惜拍呢個節目嘅機會，所以好想每次都做得最好，我期望自己每次都講得好有信心，好實在，搞到氣氛，又記得自己唔可以太大聲/hyper，但當日我覺得自己做得唔好內疚，冇好好把握呢個機會，所以怪責同反思咗自己幾日，有種原諒不了自己嘅感覺。但我忘記了其實…今次都係自己嘅第一次，第一次有唔同嘅賽則，第一次即日睇兩集嘅稿+錄，第一次兩集嘅內容跳拍，第一次顧及唔同方面嘅野包括環境、造型（我以為係唔會影響 但原來掛住咁大塊板係頭都真係會影響我嘅諗野速度/反應），我唔認為一個出色嘅司儀係會被影響，而我會被影響係因為我真係唔夠功力，但重點係‼️我明白到要學會 embrace並改善自己嘅不足，反思自己，但同時都唔好對自己太harsh，比返啲credits自己，無錯我當刻真係做得唔夠好，我會克服我會令自己更叻，呢個情況唔會再喺下次出現，我就係咁樣諗之後嘅錄影都好順利了。」

她發長文指自己十分珍惜拍《福祿壽訓練學院》的機會。（IG圖片）

她同時指出自己其實有考慮到底要不要將自己內心的感受說出來，不過仍然希望能夠透過文字能夠提醒自己遇到任何困難也要正面的面對，尤其生活總會遇到高低，最後她勉勵自己：「希望你記住這只是暫時的，只要你知道自己嘅不足係咩目標係咩，就向住個方向衝過去啦，你係德嘅‼️一齊加油，共勉之。」她亦有分享吳慷仁早前受訪所說過的金句：「也許我們不是最有天份的，但是我們總是可以做最努力的那一個。」