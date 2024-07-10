鍾鎮濤次女成「最猛料新人」　鍾懿首出席公開活動性感甜笑好吸睛

現年71歲的鍾鎮濤（B哥）育有一子三女，其中次女鍾懿（Blythe)在早前宣布正式出道，近日他就帶同Blythe現身上海首次出席公開活動，為她提供了良好資源，星途可謂一片光明。而在該活動中他同女兒與不少一線男星合照，其中有內地人氣男星李現，原來他是大女兒鍾嘉晴的偶像，令她相當羨慕。

鍾懿（左）跟隨着爸爸一起出席公開活動。（鍾鎮濤微博圖片）

作為一位出道新人，Blythe的背景絕對是強中之強，近日其身穿抹胸晚禮服現身上海出席品牌活動，跟隨着爸爸與多位一線男明星並坐一排位置，大家閒聊又合照，氣氛相當好，包括有林俊傑、王嘉爾、李現，令不少網民相當羨慕，她在微博留言表示：「這是我成年後第一次在公開活動亮相，在上海活動中看見久違的哥哥們玩的不亦樂乎。」

鍾懿絕對是最猛料新人。（鍾鎮濤微博圖片）

鍾懿顏值高。（鍾懿微博圖片）

除了令網民大為羨慕之外，其姐姐鍾嘉晴似乎亦相當羨慕她，因為她的偶像李現有現身活動中，當晚李現以一身黑色西裝上陣，陽光帥氣，鍾鎮濤開心留言表示：「上海這個Party太好玩了，有王嘉爾、林俊傑的超酷演出，大女兒嘉晴的Wallpaper 偶像李現帥氣出現，DJ chace 現場邊打碟邊教小鍾懿，美酒靚人齊齊開心的一個晚上。」

原來大女兒鍾嘉晴的偶像是李現。（鍾鎮濤微博圖片）

鍾嘉晴因為劇集《親愛的熱愛的》而喜歡上李現。（鍾嘉晴微博圖片）

雖然自己不在現場，但鍾嘉晴為了能與李現合照，於是就在爸爸與李現的合照中將自己的美圖P上去，甜笑地頭貼在李現的胸懷前，畫面相當好笑，她留言表示：「你們要的p圖來了，我盡力了哈哈哈，直接把自己放進李現哥哥懷裡了。」而她喜歡李現的原因，原來是因為對方的一部劇《親愛的熱愛的》，看來該劇集的影響力非常之強勁。