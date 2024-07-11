張曦雯重返幼稚園探老師超受歡迎　被小朋友包圍拖手攬攬冧到爆

現年34歲的張曦雯（Kelly）與圈外混血男友Mark Brunyez拍拖多年，感情穩定，兩人還展開了同居生活，不時甜蜜放閃。早前張曦雯接受訪問時透露男友渴望結婚，但她就直言未有結婚計劃。雖然張曦雯暫未準備結婚生仔，但其實她深受小朋友喜愛，早前她重返幼稚園探望老師，並在IG大曬合照及短片，相隔多年重返幼稚園，張曦雯都非常感觸，她更自爆是第四屆畢業生！

張曦雯（Kelly）。（IG@kelllycheung）

女神！（IG@kelllycheung）

男友視角。（IG@kelllycheung）

Kelly與圈外混血男友Mark Brunyez拍拖多年，感情穩定。（IG@kelllycheung）

不時甜蜜放閃。（IG@kelllycheung）

重返幼稚園探望老師。（IG@kelllycheung）

合照。（IG@kelllycheung）

相中所見，張曦雯從當年的畢業相中找到自己，並向小朋友介紹，她又與老師擁抱及合照，之後又同一班小朋友打成一片，片中所見，張曦雯被成班小朋友包圍，又拖手又攬攬，可見在場的小朋友都十分喜歡她，而張曦雯同一班師弟師妹相處都相當開心，全程都展露燦爛笑容，畫面溫馨！

張曦雯從當年的畢業相中找到自己。（IG@kelllycheung）

並向小朋友介紹。（IG@kelllycheung）

同一班小朋友打成一片。（影片截圖）

攬到實。（影片截圖）

玩得好開心。（影片截圖）

好受歡迎。（影片截圖）

深受小朋友喜愛。（影片截圖）

+ 4

張曦雯的母校香港創價幼稚園是出名的熱門幼稚園之一，位處九龍塘名校區，更參加「免費優質幼稚園教育計劃」，全年學費只需$2,112，相當實惠。雖然張曦雯外表似足「ABC」，但其實她在香港出世，出身草根家庭，直至小學四年班才隨家人移民美國，畢業於名校伊利諾大學芝加哥分校企業管理系。其後張曦雯回流香港發展，她在2012年參選國際中華小姐奪得冠軍後入行，樣貌身材出眾的她擁有高貴氣質，而且觀眾緣極佳，近年更備受力捧，劇接劇成功上位成一線花旦！

張曦雯外表似足「ABC」。（IG@kelllycheung）

Kelly同爸爸。（IG@kelllycheung）

Kelly同媽媽。（IG@kelllycheung）

樣貌身材出眾。（IG@kelllycheung）

氣質高貴。（IG@kelllycheung）