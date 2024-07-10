19歲性感混血網紅自爆被前男友拍下艷照　被勒索30萬元已報警處理

19歲混血網紅溫紫雅（Gia），因年初被攝影師拍到以超性感造型現身馬場，照片上載分立即引起不少網民的關注，極速被網民起底後被冠上「馬場竹昇妹」之名。溫紫雅的社交平台上亦有不少性感照，還有不少的水著照，經常派福利，令不少網民都紛紛追蹤她。溫紫雅今日（10日）在社交平台突然自爆被前男友勒索，她被前男友於一年偷偷拍下性愛片段及照片，近日被他勒索30萬元。

19歲混血兒網紅溫紫雅（Gia）的社交平台上亦有不少性感照，還有不少的水著照，經常派福利。(ig@baewinawtn)

溫紫雅被前男友於一年偷偷拍下性愛片段及照片，近日被他勒索30萬元。(ig@baewinawtn)

溫紫雅經常在社交平台發福利照。(ig@baewinawtn)

溫紫雅透露前男友叫Ivan，她在一年前經朋友介紹結識他，二人分手後，溫紫雅聽朋友轉述Ivan曾用不同的名字去認識人：「對的，我被勒索了。我被前男友勒索了。我一年前經朋友介紹下認識Ivan，大家好情投意合，好快就發展成男友朋友關係。後來情變之後，聽朋友講述原來佢曾經用不同嘅名字結識新朋友，我起疑心之後，就沒有再理會Ivan。」

19歲混血兒網紅溫紫雅（Gia）被前男友勒索。(ig@baewinawtn)

19歲混血兒網紅溫紫雅（Gia）被前男友勒索。(ig@baewinawtn)

溫紫雅透露前男友叫Ivan，她在一年前經朋友介紹結識他。(ig@baewinawtn)

溫紫雅表示一年後她收到這些片段及照片，並被Ivan勒索30萬元：「一年後，我收到佢send俾我偷拍我嘅不雅影片、片段、身份證照片以及屋企住址（我從來冇提供過），要求繼續同佢發生性關係，以及支付大概30萬贖回照片和影片。後來得知原來Ivan有以同樣形式，用身份證照片以及屋企地址要脅介紹人（我好朋友）提供我嘅身份訊息，但當其時我係完全唔知情。」

溫紫雅表示一年後她收到這些片段及照片，並被Ivan勒索30萬元。(ig@baewinawtn)

溫紫雅已經報警求助，但因為有感案情較複雜，所以未有進一步交代事件，她亦表示之後再有進展會交代：「案發之後，我已經立即在律師陪同底下向警方求助，並且協助調查，案件仍在調查當中。倘若有任何朋友收到涉案的不雅照片，以及關於我的個人身份訊息，請立即刪除以及請勿廣傳，以免助長不法分子肆虐。」

溫紫雅已經報警求助，但因為有感案情較複雜，所以未有進一步交代事件。(ig@baewinawtn)

天盟娛樂代發新聞稿指警方在昨日（9日）凌晨2時09分接獲相關報案，目前案件仍在調查中。