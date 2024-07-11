香港小姐2024｜金融界美女決定退選　自爆樂易玲曾致電挽留

今年香港小姐競選未正式選已經是非多籮籮，更鬧出「合約風波」，一班自稱退選佳麗，大爆合約苛刻，所以退出，最後要搞到無綫要出聲明以正視聽，並著大家不應追求網絡流量，而傷害香港小姐選美的基本宗旨。無綫公布25位初步入圍佳麗名單後，再有佳麗在小紅書出Post表示退選。

無綫公布25位初步入圍佳麗名單。

林瀾初步入圍。（東張+畫面）

林瀾25歲。（東張+畫面）

林瀾是投資銀行分析師。（東張+畫面）

入圍佳麗林瀾在小紅書發文，以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為標題，並寫道：「謝謝大家一路的支持和厚愛。我決定退賽了。參加比賽前，我很單純的把這次比賽看成一次人生體驗和有趣的經歷。怪我沒有好好的做研究，原來這個比賽對於很多人來說是進入娛樂行業的一條出路，但我其實並沒有這個打算。我認真考慮後，還是決定選擇金融作為我的職業路。應該把這個機會留給其他想進娛樂圈的人。很感謝下午樂小姐還專門打電話給我要我考慮再三，通知我其實我已經入圍了決賽。走到這一步也不容易，但是未來的路還是要自己負責呀！因為這個比賽，我也失去了一個我很重視的機會。在此也希望做金融的姐妹們，也許參賽的時候需要考慮，自己現有的未來的工作機會能不能接受一個高調的候選人角色。吃一塹長一智。希望以後的自己可以慎重的去做決定。」林瀾在文中透露自己退選，更自爆樂小姐專門致電她著她再三考慮，更指樂小姐通知她其實已經入圍了決賽，不過林瀾發文後又將帖文刪除。

林瀾在小紅書發文，以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為標題，自爆樂小姐專門致電通知入圍決賽。（小紅書）

現年25歲的林瀾任職投資銀行分析師，畢業於加拿大UBC（英屬哥倫比亞大學）。在參選自我介紹片段中，林瀾透露自己畢業後再滑雪場打工，熱愛運動之餘亦喜歡戶外活動，更表示想成為香港大自然推廣使者。另外，在林瀾在小紅書指自己曾隻身到澳洲打工，亦不時出外旅遊。另外，查看林瀾的Instagram自我介紹，仍然寫上「Rooting for me for Miss HK 2024 🙌👑（支持我選香港小姐2024）」，而帳號只有三個曬身材的靚相post。

林瀾透露自己退選，更自爆樂小姐專門致電她著她再三考慮。（IG圖片）

不過林瀾在小紅書發文後又將帖文刪除。（IG圖片）