六歲李元元成最紅星二代富演藝細胞　演音樂劇獲讚：天生屬於舞台

現年48歲的李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）結婚11年育有兩個可愛女兒，6歲大女李元元（Lucy）和1歲細女李斐斐（Sucy）都是當紅星二代，而由媽媽Sophia經營的Instagram追蹤人數高達近43萬粉絲。近日Lucy正忙為音樂劇綵排，獲大批網民支持，更大讚Lucy天生屬於舞台。

48歲的李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）結婚11年育有兩個可愛女兒。（IG圖片）

眨吓眼Lucy已經6歲喇！（IG圖片）

Lucy同Sucy都可愛到不得之了！（IG圖片）

一向表演欲旺盛的Lucy即將首次於7月27、28日假壽臣劇院，參演英語音樂劇《守護之奇蹟》。近日Lucy正忙於為音樂劇綵排，需要背劇本、記舞步及排位，但對於密集式的綵排，Lucy竟然未有呻攰。媽媽Sophia透露今次是Lucy人生第一次參演舞台劇，更透露劇團超級有心，能給予機會小朋友透過演出舞台劇去鍛鍊自信，又會贊助一些基層兒童，希望每個界別的兒童都有機會參與，才讓Lucy參加：：「當然LuLu本身都係超鍾意表演，所以佢好enjoy。我問佢綵排期間會唔會覺得好攰每日連續四個鐘，佢話一啲都唔攰，仲話綵排嘅時候佢唔鍾意休息！究竟一個人係有幾咁鍾意表演？試問我唔係呢種人，所以我真係搞不懂！」

Lucy好勤力睇劇本。（IG圖片）

玩得好開心！（IG圖片）

從Sophia分享的照片及片段中，Lucy認真地讀劇本，綵排時非常投入，與同劇小朋友排舞時，極為落力，每個舞步也跟得上，獲大批網民激讚：「lulu未正式表演已經超晒班」、「真係好犀利上大舞台表演」、「LuLu真係好似螢火蟲咁，去到邊都發光，永遠都特別搶眼」、「天生屬於舞台」。

跳得好落力！（IG圖片）