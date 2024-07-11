愛回家｜內地網民洗版式求樂小姐調走古佩玲：不想看了

無綫（TVB）處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》近日換上新主題曲及MV，但就有部分網民對更動感到不滿，質疑入劇不足幾年，尚算是新人的古佩玲「憑什麼」可以企中間（C位），亦有內地網民湧入樂易玲小紅書洗版，要求換走古佩玲。



《愛．回家之開心速遞》將於7月8日首播全新片頭。

近日樂易玲社文平台大曬與TVB藝員合照，但顯然網民對另一件事更為上心，有網民留言表示希望換走古佩玲，寫道：「救救《愛回家》，真的是變膠回家了」，又指不滿古佩玲企C位：「樂小姐，能不能把愛回家裡的膠面請走啊？有她都不想看了」「救救愛回家吧，多年老粉都快脫粉了」「樂小姐，你點解要俾神婆企C位啊？現在整部劇都圍著她轉了」。

《愛．回家之開心速遞》近日拍攝新片頭。

咁講又真係過份咗少少。（截圖）

早前古佩玲出席劇他公開活動時，回應表示企位是經公司安排，又指該鏡頭其實是大家包圍着根叔（丹爺），解釋其實根叔（丹爺）才是C位而不是她。她亦謙稱指「自己只係食物鏈底層」，而呂慧儀亦幫忙解釋，指該鏡頭係由上而下拍捍，所以中間位一定是丹爺。

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古佩玲。（資料圖片）

其實古佩玲被指上位太快而不是第一次，早在上一版MV播出時，已有不少網民對新角色「素素」出現在MV之中而感到意外。當時亦曾有網民猜測古佩玲因為被力捧而獲「夾硬捧上位」。另一方面，當時也有網民因為覺得古佩玲演技過硬而曾在社交平台或討論區上，指希望換走古佩玲。老實說，任何一位新演員入劇後，也需要一定時間磨合和適應，就好似近來新加入劇組，飾演龍舟的何晉樂，現時也因為演技問題而被網民嫌棄。

其實內地網民是批評古佩玲的演技，抑或不喜歡她的外表，還是純粹人云亦云「睇唔順眼」？

黃心穎的《在心中》版本，出場角色以熊家為主。（截圖）

睇得出出場角色係龍家、熊家各佔一半，而且劇情比重都係各佔一半。（截圖）

古佩玲。