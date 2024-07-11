森林女王丨王敏奕聲演母獅自覺尷尬　揭老公真實反應：得唔得㗎？

王敏奕今日（11日）出席《森林女王》記者會，並在台上分享聲演的趣事。她接受《香港01》 訪問表示：「我同《新聞女王》一樣都會做返劉艷，喺《森林女王》都會遇到好多困難，保持住劉艷嘅精神會越嚟越強，同埋大自然法則點樣去生存。」她坦言聲演《森林女王》都比較尷尬，並表示：「我不停咁諗點樣去做好隻獅子。」

王敏奕今日（11日）出席《森林女王》記者會。（陳順禎攝）

聲演母獅揭老公真實反應

被問到聲演這次角色，是否有回家同老公分享，她說：「其實佢都同我一樣知道要演母獅都話得唔得㗎？都會等佢睇電視感受吓，我就同佢講話俾我試吓啦！」講到最近工作繁忙是否跟老公少時間相處，她表示：「唔係，大家工作忙有工作忙嘅好，都成日見起居飲食都有互相照顧。（老爺有冇催啲生仔？）我不嬲都冇呢啲壓力，屋企嘅氛圍最緊要健康開心。」

王敏奕指老爺曾志偉並沒有催生B。（陳順禎攝）

有份再參演《新聞女王》續集?

被問到《新聞女王》即將會開續集和電影版，是否已經收到劇本，她說：「暫時仲未，仲有少少時間大家都喺度討論緊，我應該係會有份，始終演員都係好被動，下一刻都唔會知道係點樣嘅事，當然我好期待收到劇本。」至於即將會出現在電影版還是續集，她坦言：「我現在仲未知道，我聽監製講呢一個想法已經係仲係拍緊《新聞女王》同埋播緊出街嘅時候討論過，所以都仲等緊通知。」她繼續指已經留了檔期等待拍攝。