升中派位2024｜保錡@ERROR指有人搏流量　怕小朋友被嘲諷有陰影

日前（9日）是2024年度升中派位結果公布的日子，油麻地天主教小學的3位學生的升中派位受訪片突然在網上爆紅，當中獲派華仁書院的陳同學爆出金句「辛苦談不上」、「讀書我本份」，在旁的兩位同學的表情立即引起網民熱議。

油麻地天主教小學，三位男學生接受傳媒訪問。(thread@mayannem)

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影片平台「小薯茄」就立即拍片「抽水」，在社交平台上載了由程人富、朱Mic和肥蚊的「當最佳員工接受訪問」短片，程人富說：「返咗呢份工由星期一返到星期日，一瞓醒就開工，其實我覺得我付出咁多，有呢份糧都係值得嘅。如果講辛苦，我覺得真係談唔上，因為我返工係我本份嚟㗎嘛﹗」

影片平台「小薯茄」就立即拍片「抽水」。(ig@pomatohk)

影片平台「小薯茄」就立即拍片「抽水」。(ig@pomatohk)

影片平台「小薯茄」就立即拍片「抽水」。(ig@pomatohk)

影片上載後，ERROR成員吳保錡（保錡）亦有留意事件，他在社交平台力撐陳同學，並指小朋友的心態很好：「這個小朋友這麼少（小）已經明白了，只要享受了辛苦把它變成興趣就能夠得到進步，我是十分欣賞他的這一番說話，另外，警惕了自己，辛苦又談不上，最重要做好自己的本分，respect。」

ERROR成員吳保錡（保錡）亦有留意事件，他在社交平台力撐陳同學，並指他心態很好。(ig@k_p0k1)

今日（11日），保錡再發文表示共勉之，更疑似批評「有人」的做法顧著流量：「成年人必須學習多思考多用點腦，努力讀書努力做好本份，本身是一件好熱血的事，就像有些人喜歡踢足球，他也可以每天去練習為目標奮鬥，為了自己想入的中學奮鬥，應該是欣賞，應該respect。如果一班人拍片嘲諷他，小朋友會否有童年陰影？他會否覺得自己這樣說是錯嗎？會否以後不敢把心裏面的說話說出來？多點思考自己對社會的行為，不要只顧著流量，而做成一個大錯，共勉之！」