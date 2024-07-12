香港小姐2024｜是非不斷一波五折　集體退賽不及投票送海鮮瘋狂

《2024香港小姐競選》進行得如火如荼，多位佳麗由首輪面試，過五關斬六將順利入圍次輪面試。直到現時為止，《2024香港小姐競選》已掀起五大風波，可謂是近年最「多災多難」的一屆。佳麗想入圍，除了面試要過評判一關，還要抵受得住網民的「洗禮」，包括被起底，私訊騷擾等等，一舉一動都有機會被無限放大。除此之外，她們更需要接受TVB的港姐合約及自己的親友不會幫倒忙等等。不過亦有不少參賽者在「小紅書」大爆料，真是令人對「小紅書」這個平台又愛又恨！



首輪面試憑勁爆身材凸「圍」而出的郭珮文勁敵丁雨然，在回覆網民時宣布：「我退出了」，但沒有交代原因。（小紅書）

「郭珮文競敵」丁雨然在小紅書上宣布退賽

首輪面試中，被封為「郭珮文競敵」丁雨然以小背心造型成功引起傳媒及網民留意，不少人都對她的出身、家底、學歷等相當好奇。有參選佳麗跑出本應是好事，不過事後就有人發現丁雨然已經在小紅書上宣布退賽。

26歲丁雨然剛在英國倫敦大學學院畢業，完成了兩個碩士學位表示正在「搵工」，當日她以一件性感小背心參與首輪面試，即刻成為焦點。（陳順禎攝）

往年競選中，相信亦有佳麗因不同原因而宣布「唔玩」，但大多都是默默地消失。這次丁雨然高調宣布退賽，同時亦引爆了另一「炸彈」。

幾位參選佳麗退選後相約一起飲嘢。(網上圖片)

引骨牌效應？ 佳麗紛紛宣布唔玩

其時，不少參選港姐亦紛紛在小紅書上分享參選過程，顯然因為網路發達，或因內地文化較習慣事無大小都在網上分享的風氣所影響，所以小紅書上亦相當多「花生」，有人會分享面試細節，有人亦在社交平台上抱團取暖。相隔差不多一個月後進行第二輪面試，當日有46位參選佳麗會見記者。

Crystal出post。(小紅書)

Caroline發文。(小紅書)

香港小姐2024｜佳麗集體退選揭合約苛刻細節 無薪兼嚴禁做呢樣嘢

不過，第二輪面試結束後，當日就忽然爆出多位佳麗竟接連退賽的消息。據悉多位參選佳麗，包括溫哥華華姐季軍，均表示自己睇過合約後，便決定退選，當中包括黃艷、Caroline、「長髮湯盈盈」趙浚雯等，共六位參選佳麗選擇退賽，有指疑是因為她們不滿TVB合約中的規限所致，事後更驚動TVB發聲明回應。

林瀾初步入圍。（東張+畫面）

而入圍佳麗林瀾日前亦在小紅書發文，以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為標題，並寫道：「謝謝大家一路的支持和厚愛。我決定退賽了。」林瀾在文中透露自己退選，更自爆樂小姐專門致電她著她再三考慮，更指樂小姐通知她其實已經入圍了決賽，不過林瀾發文後又將帖文刪除。

郭恩程參加《2024年香港小姐競選》。（資料圖片）

郭恩程疑爆合約糾紛

一波未平，一波又起。參選佳麗郭恩程疑爆出合約糾紛，因她向TVB隱瞞已簽約另一間公司的事，而爆出合約糾紛，7月8日TVB又再發公開聲明回應。

香港小姐｜佳麗郭恩程爆合約糾紛 TVB發聲明：已交法律部門處理

郭恩程被揭向無綫隱瞞已簽約一間娛樂公司。

無綫公布了《2024香港小姐競選》25位初步入圍佳麗名單

今次到來自江門的陳元元「出事」，被指涉賄選。

江門陳元元「請食海鮮」拉票出事

郭恩程爆出合約糾紛後，相隔不到一個星期，在小紅書廣泛傳播之下，又傳出有內地佳麗疑似買票事件。事緣有網民發現，在江門一座商廈牆外掛了一大幅印有陳元元參選官方照片的海報，位置近馬路邊，所以相當顯眼，絕對是行過路過都不會錯過。而下面更大大隻字寫上「凡惠顧臻坊海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份」，並指「本活動7月5日-10日，解釋權歸於臻坊海鮮粥城所有」。

事後TVB又再一次回應，表示對有機構未經授權使用TVB及港姐商標，保留法律追究責任的權利。

有網民發現，在江門一座商廈牆外掛了一大幅印有陳元元參選官方照片的海報。（小紅書）

(左至右) 王汛文、楊梓瑤、李曼思齊接受傳媒訪問。

倪樂琳被揭曾影性感相

再對比以上4件風波，第5件風波就「小兒科」得多。早前「城大李嘉欣」倪樂琳被揭曾是女團成員，並與團員區明妙推出過水着寫真。今次參選則疑似想洗底，將英文名由Stella改成Ellyn參選。而倪樂琳亦將社交平台的帖文全部清空，實行重新出發。

倪樂琳。

左一是倪樂琳、左二是區明妙，兩人曾一起組女團影寫真。(ig圖片)