鄭秀文演唱會歌單｜全晚16造型38首歌 隔空為經理人郭啟華打氣
鄭秀文（Sammi）13場「You & Mi世界巡迴演唱會—香港站」正式開鑼，她在開場時感謝觀眾嘅包容，手持門票等足一年，而為咗唔令大家家失望，Sammi過去一年以「籌備婚禮」排練演唱會，每個細節都做到最好。
3小時演唱會包含38首歌、16個造型，由fans勁想聽嘅《記認》到唱K必點嘅《感情線上》、《終生美麗》、《不拖不欠》以至新歌《盲盒》，加上40名dancers，足見今次演唱會絕對落重本。
而Sammi喺嗚謝時，亦有提到經理人郭啟華（Wallace）：「喺個半月前，佢話突然中風，我知道大家好關心佢，我想講一講，其實佢復原相當唔錯，而家返咗屋企休息，佢都好努力每日練字、講嘢，進步係好神速，我同佢每日都溝通住，佢係充滿正能量同樂觀嘅人！佢話『你自己頂住，樂觀做好個騷』，我應承你我會！」
Sammi 首場歌單
1. 朝聖
2. 發熱發亮
3. 我們的主題曲
4. 禁果花
5. 同年同月同日生
6. 心魔
7. Bang Bang
8. 小心女人
9. 一夜成名
10. 哭泣遊戲
11. 上一次流淚
12. 如何掉眼淚
13. 煞科（Sammi+ Serrini ）
14. 月色魔美（Serrini ）
15. 愛是（Mi + JB）
16. 愛是2.0 （Mi + 好青年荼毒室+ Matt Force）
17. 罪與罰（Mi+ 24味+ JB + 好青年荼毒室+ Matt Force)
18. 加爾各答的天使-德蘭修女
19. Creo En Mi
20. 致我們的夢想
21. 信者得愛（Mi + Kalai）
22. 不拖不欠（百分百感覺96）
23. 最後一次（愛你愛到殺死你97）
24. 為何又是這樣錯（行運一條龍98）
25. 感情線上（孤男寡女00）
26. 終生美麗（瘦身男女01）
27. 玻璃鞋（嫁個有錢人02）
28. 回來我身邊（我左眼見到鬼02）
29. 如果你有事（龍鳳鬥04）
30. 長恨歌（長恨歌05）
31. do re mi（高海拔之戀12）
32. 我這樣活了一天（流水落花23）
33. 萬物有時
34. 世紀末煙花
35. 交換溫柔
36. 盲盒
37. 記認
38. 我們都是這樣長大的