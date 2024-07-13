鄭秀文演唱會歌單｜全晚16造型38首歌　隔空為經理人郭啟華打氣

Sammi駕駛機械人出場。（葉志明攝）

鄭秀文（Sammi）13場「You & Mi世界巡迴演唱會—香港站」正式開鑼，她在開場時感謝觀眾嘅包容，手持門票等足一年，而為咗唔令大家家失望，Sammi過去一年以「籌備婚禮」排練演唱會，每個細節都做到最好。

戰士look ，對高踭鞋一步一驚心，每步都要有dancer扶住。（葉志明攝）

3小時演唱會包含38首歌、16個造型，由fans勁想聽嘅《記認》到唱K必點嘅《感情線上》、《終生美麗》、《不拖不欠》以至新歌《盲盒》，加上40名dancers，足見今次演唱會絕對落重本。

呢個女皇look，令Sammi不能走動，要企定定唱歌。（葉志明攝）

Sammi暗黑look。（葉志明攝）

Sammi 同24味 一齊唱《愛是2.0》。（葉志明攝)

而Sammi喺嗚謝時，亦有提到經理人郭啟華（Wallace）：「喺個半月前，佢話突然中風，我知道大家好關心佢，我想講一講，其實佢復原相當唔錯，而家返咗屋企休息，佢都好努力每日練字、講嘢，進步係好神速，我同佢每日都溝通住，佢係充滿正能量同樂觀嘅人！佢話『你自己頂住，樂觀做好個騷』，我應承你我會！」

一秒變得十分colorful。（葉志明攝）

呢身造型一定要唱《加爾各答的天使-德蘭修女》。（葉志明攝)

Sammi 首場歌單

1. 朝聖

2. 發熱發亮

3. 我們的主題曲

4. 禁果花

5. 同年同月同日生

6. 心魔

7. Bang Bang

8. 小心女人

9. 一夜成名

10. 哭泣遊戲

11. 上一次流淚

12. 如何掉眼淚

13. 煞科（Sammi+ Serrini ）

14. 月色魔美（Serrini ）

15. 愛是（Mi + JB）

16. 愛是2.0 （Mi + 好青年荼毒室+ Matt Force）

17. 罪與罰（Mi+ 24味+ JB + 好青年荼毒室+ Matt Force)

18. 加爾各答的天使-德蘭修女

19. Creo En Mi

20. 致我們的夢想

21. 信者得愛（Mi + Kalai）

22. 不拖不欠（百分百感覺96）

23. 最後一次（愛你愛到殺死你97）

24. 為何又是這樣錯（行運一條龍98）

25. 感情線上（孤男寡女00）

26. 終生美麗（瘦身男女01）

27. 玻璃鞋（嫁個有錢人02）

28. 回來我身邊（我左眼見到鬼02）

29. 如果你有事（龍鳳鬥04）

30. 長恨歌（長恨歌05）

31. do re mi（高海拔之戀12）

32. 我這樣活了一天（流水落花23）

33. 萬物有時

34. 世紀末煙花

35. 交換溫柔

36. 盲盒

37. 記認

38. 我們都是這樣長大的

身材超fit。（葉志明攝）

換髮型。（葉志明攝）