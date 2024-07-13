玲玲友情報｜林子善爆鄭嘉穎真面目　麥玲玲加料爆「鄭嘉穎好寸」

堪輿學家麥玲玲帶領施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周六晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚（13日）一集請來林子善做嘉賓，出名是喊包的他自揭「淚之秘密」，並會澄清台慶頒獎禮跪拜風波及「鐵馬家族」不和之謎！

今集有林子善擔任嘉賓。

子善話子華神係佢嘅喊戲啟蒙老師。

子善近年喊包形象深入民心，但原來他以前亦曾被喊戲考起，子善說：「我以前拍喊戲係超差，一定喊唔到，第一個指導我嘅人就係子華神。」子善指當時與子華神合作《奸人堅》，子華神知道他拍喊戲有困難後，親自傳授他一招應付喊戲！除了子華神，子善亦曾與影帝張家輝合作電影《化骨龍與千年蟲》，他笑指對方很文靜， 更會在片場看書：「當時諗住跟家輝學吓嘢啦，點知佢坐喺間房度睇書，原來佢好靜， 同佢講嘢係一句起兩句止，好多喜劇演員其實都係好文靜嘅人嚟。」

子善話子華神係佢嘅喊戲啟蒙老師。

子善自認是傳統中國男人，喜歡把所有事情攬上身，直到太太生BB才頓感無助，他說：「睇我老婆生小朋友，痛到好似驅魔人咁，我以為自己咩都做到，但原來係乜嘢都做唔到。」子善又笑指自己以前不是大喊包，直到女兒出世後才開始變得眼淺：「個女出咗世之後，我個智慧就爆開咗，我哋每一個人其實都係人哋嘅子女，我哋都係要好好愛錫（每個人）。」

子善話影帝張家輝其實好文靜。

提到於《萬千星輝頒獎典禮2023》榮獲「最佳男配角」，子善坦言事前沒有想過會獲獎，並大爆獲獎前的小插曲：「當晚係好緊張，當日我同一位高層擦身而過，但佢行過咗之後行番轉頭同我講：『如果拎到獎，千祈唔好喊呀！』因為平時同高層都唔會接觸，當時覺得佢只係講吓啫。」最終子善真的獲獎兼跪地拜謝一幕成為熱話，對此子善正色澄清當日只是拜謝父母：「點解你可以嚟呢個世界？就係因為你父母，我哋中國人傳統就係叩拜，我好清楚咁話畀大家知，呢一跪其實係多謝父母。」

子善話自從囡囡出世之後，佢嘅淚腺就開始發達。

無所不談的子善，又談到「鐵馬家族」的鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠及黃嘉樂，對於嘉穎近年因經常缺席聚會惹來與「鐵馬家族」不和傳聞，子善在節目中將為「大哥」嘉穎講公道說話。子善還分享了和嘉穎拍攝劇集《殭》時的難忘事：「有一次我爆咗呔，我企緊喺度畀服裝部同事幫我聯番條褲，佢（鄭嘉穎）見到有記者喺度影相，就好大聲咁嗌咗句：『喂！睇住XXX呀！』」到底嘉穎當時講咗乜？至於玲玲姐今集亦繼續大派花生，直指有記者曾向她表示「鄭嘉穎好寸」。

子善親自回鄭嘉穎與「鐵馬家族」的不和傳聞。