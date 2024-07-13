文頌男逝世｜1月回廠最後錄影　樂觀面對：唔想生命喺呢一刻止步

前J2台主持文頌男（Koba）去年10月突然於節目《不正常愛情研究所》無預警消失觀眾的眼前，之後他長達一段時間沒有公開亮相，後來他公開確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」，一直積極接受電療。不過今日（13日）突然在IG公布死訊，並寫上：「好抱歉，喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候，我已經離開咗人世。」終年29歲。

今日（13日）文頌男的IG突然更新，公布他的死訊。（IG@koba_mcn）

去年12月底發文交代停工原因

文頌男曾在去年12月於IG發文寫道：「我幾個月前確診自己有癌症，依家有一個大概6×6×4cm 咁大嘅惡性腫瘤喺我嘅椎間近盤骨附近嘅位置，因為壓住咗啲神經，所以行動唔方便同週不時會劇痛。」他還說自己兩個月前（2023年10月）已經全面停工休息，並開始了化療。由於全面停工的Koba沒有收入，經濟來源暫停，面對着需要支付的醫療費用也有一定的壓力，所以他亦在社交平台發文，希望可以籌集醫藥費。文頒男又不時會更新他的近況，分享他的抗癌日誌，獲不少網民留言支持為他打氣加油。

《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba）。

他曾經上載了MRI布告。(IG圖片)

文頌男已剃光頭。(IG圖片)

今年1月回廠參與最後錄影

文頌男停工數月後，曾在今年1月中於IG限時動態分享自己重回錄影廠參與《不正常愛情研究所》錄影的照片。當時早已因為化療剃光頭的他戴上cap帽，精神看來相當不錯，他寫道：「我返嚟《不正常》啦!」該節目的主持之一黃紫恩當時亦post了一張眾人在錄影廠的照片，並寫上「Last 廠」，相中可見文頌男都有一起參與錄影工作。

文頌男分享他重返節目的情況。(ig圖片)

文頌男分享他重返節目的情況。(ig圖片)

文頌男一起參與錄影。(ig圖片)

該節目的其他主持都有轉載黃紫恩的post，並且表示不捨得大家。麥惠琪post了她跟文頌男的合照，寫道，「我最愛的寶，要健健康康，快啲好番。」文頌男亦有轉發，回覆對方表示：「一定！」有網民留言問文頌男，為何如此痛苦但仍然可以保持樂觀？他直言：「我仲有好多嘢想做、好多嘢想學，唔想生命喺呢一刻止步。有時都會覺得好辛苦，但會諗總有一日捱過。」又表示：「而家變到好眼淺，好易就好感觸，喊晒。」