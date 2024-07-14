專訪｜鍾慧冰為講真話開YouTube頻道：發覺好多人講嘅嘢都係假

著名主持人鍾慧冰9個月前開設YouTube頻道《冰姐的花樣人生》，內容除了藝人訪問、養生食療，鬼故等等，包攞萬有，原來開台初心是為了講真話，她說：「當時咁啱有個團隊叫我開YouTube Channel，咁我開始睇下啦，原來有好多都係講故仔，望落有啲幾好睇，但睇落去發覺好多人講嘅嘢都係假嘅，好多假新聞，有啲就剪埋一齊，有啲就講國語嘅剪埋一齊又當係真，但嗰啲點擊率好高喎⋯⋯我就諗我係咪有個責任去講啲真嘅嘢畀人聽呢？我真係咁諗，因為我都做咗幾廿年，都知呢行好多嘢，如果我講出嚟起麻唔係假嘅先，於是我就開始諗喇。」

鍾慧冰除了是電視節目主持外，9個月前亦開始她的YouTube Channel

冰姐雖然在娛樂圈見多識廣，但初時加入YouTube，亦同好多YouTuber一樣不知從何入手？她亦試過很多內容，但發覺很難滿足全部觀眾，「最難係平衡，當然想滿足網友，但發覺原來冇人係可以滿足到，譬如好多人初頭叫我講鬼故，咁我試下講，點知有人留言唔好再講喇，我好驚呀，講養生更年期，男觀眾又話佢冇呢個問題，咁你話點滿足所有網友呢？」

鍾慧冰YouTube頻道《冰姐的花樣人生》，內容包羅萬有除了藝人訪談亦有其他娛樂、資訊內容。

經過初時的摸索階段，冰姐決定不滿足任何人，首先滿足自己先，她說：「如果我唔滿足自己，即係我自己都唔想講，咁樣一定唔會講得好，做咗呢個幾個月，我發覺同我有密切關係，我自己有感覺，通常都係感動到人，但如果我都唔想講，或者避重就輕去講，好多時出嚟效果都唔會好。」