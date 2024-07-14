林子善親揭「鐵馬家族」不和傳聞　麥玲玲爆曾有人指：鄭嘉穎好寸

堪輿學家麥玲玲與施焯日、蔡景行主持的TVB Plus節目《玲玲友情報》昨晚（13日）播出新一集，並邀請道林子善擔任嘉賓，林子善更在節目澄清台慶頒獎禮跪拜風波及揭開「鐵馬家族」不和之謎。

林子善擔任《玲玲友情報》嘉賓。（節目畫面）

林子善澄清當日在《萬千星輝頒獎典禮2023》只是拜謝父母。（節目畫面）

節目中提到於《萬千星輝頒獎典禮2023》榮獲「最佳男配角」，林子善坦言事前沒有想過會獲獎，並大爆獲獎前的小插曲：「當晚係好緊張，當日我同一位高層擦身而過，但佢行過咗之後行番轉頭同我講：『如果拎到獎，千祈唔好喊呀！』因為平時同高層都唔會接觸，當時覺得佢只係講吓啫。」最終林子善真的獲獎兼跪地拜謝成為熱話，對此林子善正色澄清當日只是拜謝父母：「點解你可以嚟呢個世界？就係因為你父母，我哋中國人傳統就係叩拜，我好清楚咁話畀大家知，呢一跪其實係多謝父母。」

林子善跪拜隨即成為網民熱話。（節目畫面）

林子善親揭「鐵馬家族」不和傳聞。（節目畫面）

至於「鐵馬家族」的鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠及黃嘉樂，對於鄭嘉穎近年因經常缺席聚會惹來「鐵馬家族」不和傳聞，林子善在節目中為「大哥」鄭嘉穎講公道說話，指鄭嘉穎為人直接，一想到就說，但為人及內心並不是大家所想的那麼差，並透露鄭嘉穎非常疼愛小孩子，所以有了三個兒子之後，與很多朋友都少了見面。麥玲玲亦表示初入行時，有記者曾向她表示「鄭嘉穎好寸」，更試過問記者「你邊間㗎？仲未畀人炒咩？」，但麥玲玲和林子善都知鄭嘉穎其實只是開玩笑。

林子善指大哥鄭嘉穎私下為人直接，但並不是外界所想的那麼差。（資料圖片）