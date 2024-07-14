古佩玲《愛回家》新MV企C位遭圍攻　出殺手鐧「自救」力挽狂瀾？

2019年港姐季軍古佩玲（Kelly），近日成為風頭躉，皆因她在處境劇《愛·回家之開心速遞》的新主題曲MV中，不但獲安排企正前排「C位」，就連官方發相中，她與「風少」陳浚霆這對CP的相片，亦比其他劇中CP要多，加上在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，與炎明熹、鍾柔美、游嘉欣及冼靖峰同奪得「最具潛質新人」獎，可見備受力捧。

古佩玲在處境劇《愛·回家之開心速遞》的新主題曲MV中，獲安排企正前排「C位」，引部分網民不滿。

「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆這對CP獲力捧。

但人紅自然是非多，有部分網民對古佩玲被安排企C位感到不滿，覺得她入劇組年資尚淺，憑什麼。雖然古佩玲出席活動時，就已經表示過企位是由公司安排，丹爺（劉丹）才是中間位，又自稱「自己只係食物鏈底層」，但網民依然不放她。

古佩玲慘遭網民「圍攻」。（梁碧玲攝）

網民留言。（小紅書）

大批網民，尤其內地網民湧入樂小姐（樂易玲）小紅書留言，要求換走古佩玲。面對網民「圍攻」，有壓力自然很正常，古佩玲日前就分享了一條在後樓梯唱歌的片段，並寫上：「《手寫的從前》-Jay Chou，發一下庫存，很久沒唱歌～唱一唱。」疑憑歌抒發情緒。

古佩玲日前在後樓梯拍唱歌片。（IG@kellyyygu_）

疑憑歌抒發情緒。（IG@kellyyygu_）

好投入。（IG@kellyyygu_）

大騷鎖骨。（IG@kellyyygu_）

樣子甜美。（IG@kellyyygu_）

片段中，古佩玲翻唱周杰倫的《手寫的從前》，唱得非常投入，而且她穿上一件露肩上衣，大騷迷人鎖骨，不時對著鏡頭露出「腰果眼」招牌甜笑，可謂「聲色藝」俱全。小紅書網民也留言大讚：「好鍾意素素啊，可可愛愛快快樂樂」、「哎呦不錯哦」、「全愛回家最索嗰個」、「好棒好棒」；似乎這次拍片，為她挽回不少正評。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

大家都讚古佩玲唱歌不錯，其實在參加香港小姐之前，古佩玲曾參加《中國好聲音》，她之前受訪時表示自小已很喜歡唱歌，當年參加《中國好聲音》是在海選階段，「我嗰時海選，但最後合約問題，同埋當時仲係高中讀緊書，唔想咁快出嚟。（即係唔係個人問題，係入到圍）係呀，個陣想㗎，但係返香港選港姐之後就冇點唱。」古佩玲表示其聲線是屬於低音和沉實一些，她唱流行歌較多，之前在加拿大曾跟一位上海老師學唱歌。

古佩玲曾參加《中國好聲音》。（陳順禎攝）