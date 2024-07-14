39歲陳嘉佳減肥達標即破戒消夜暴食？　呢個身體部位再惹網民熱議

39歲「細細粒」陳嘉佳入行多年，一直以「重量級」身形見稱，體重曾直迫286磅，不過去年因健康而決心減肥，最近更終於達成目標減至130磅。不過昨日細細粒拍片公開家中雪櫃狀況，竟然意外令網民擔憂。

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

最近更終於達成目標減至130磅。（IG圖片）

細細粒瘦身後經常曬靚相。（IG圖片）

過去一年嚴格管理飲食的細細粒日前竟然破戒外出食消夜，點的全是高脂肪食物，並表示在這一年都沒有吃過的雞爪、白飯及紅燒肉全放進口中，大叫好吃，細細粒也直言：「減肥的大忌就是吃雞爪，雞爪全是脂肪，比廣東那個鳳爪要好吃100倍」。最後細細粒雖然每款菜都只吃一口，但總共點了至少六道菜，雞爪更吃個不停。

細細粒日前竟然破戒外出食消夜。（小紅書）

點的全是高脂肪食物。（小紅書）

另外，日前細細粒再分享清理雪櫃的影片，雪櫃竟有大量過期爛水果，其中有存放了近20天的黃桃，一包已出水的李子，還有兩盆不知放多久的櫻桃。但細細粒竟然不捨得丟，洗洗並挑選壞掉的水果後，仍留下多碗李子和櫻桃。

日前細細粒再分享清理雪櫃的影片。（小紅書）

雪櫃竟有大量過期爛水果。（小紅書）

有網民著細細粒唔好食爛水果。（小紅書）

手臂鬆弛再惹網民熱議，更有網民建議細細粒做運動。（小紅書）

有不少網民見到細細粒的影片都忍不住留言：「不要吃腐爛水果，一旦爛了一個，其他的都不能要」。同時又有人指細細粒因沒有做運動，看起來不太健康，尤其手臂再次討論：「你的手臂皮肉分離了，靠近腋下的位置還是要去做健身吧」、「對啊好恐怖」、「看得出來她已經很刻意去遮擋」、「頭發很少，肉很松弛，還是鍛煉一下」。