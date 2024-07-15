攝影師爆許志安私下人品　揭合作時一個難得舉動：立刻好感度上升

許志安近日為老婆鄭秀文（Sammi）的紅館演唱會擔任嘉賓，令觀眾大感驚喜，引起不少討論。近日有位攝影師在網上出Post，憶述當年與安仔合作的點滴，大讚他人品極好，令他好感度上升！

許志安近日為老婆鄭秀文（Sammi）的紅館演唱會擔任嘉賓，引起不少討論。（葉志明攝）

他說自己拍攝時，都會向在場人士自我介紹，以及介紹團隊人員，認為這是基本禮貌和尊重，不過現場人士眾多，一般都難以全部記住，他說「集中記住幾個重要人物嘅名係比較實在嘅做法」，例如他自己會盡量記住模特兒、化妝師、髮型師，不過他坦言，很多時候因為拍攝趕急，客戶、藝人、模特兒都未必會記住在場攝影師及團隊名字。

許志安在「安心事件」5年後，與老婆鄭秀文激罕台上合體！（葉志明攝）

Sammi用行動力撐與老公情不變。（葉志明攝）

然而，他就提到一次經驗，他說：「當時影一位男歌手，去到現場立刻打招呼，我先介紹自己同埋助手俾（畀）歌手認識，之後就開始拍攝。拍攝順利，好快就完成，男歌手臨走嘅時候向在場每一位工作人員Say Goodbye。去到我身邊，佢先講咗我個名，然後再講今日辛苦晒，之後再叫出我助手個名，再同佢講拜拜。我影咁多年相，第一次有『星』，會連我助手個名都記得（呢位男歌手我係第一次影，亦只係講過一次我同助手個名）。立刻好感度上升。」而這位歌手正是許志安！

有攝影師發文大讚許志安，指他拍攝時記住現場每個人員的名字，逐個講拜拜，非常有心。（葉志明攝）

不少人都留言指許志安人品出名冇得彈，留言大讚：「有接觸過佢嘅人都知佢個為人係好到不得了😍」、「佢係好尊重人的，現在好少有」也有人透露，許志安的好友張衛健，一樣對工作人員很友善，會記住現場所有人的名字，笑住打招呼，表示：「應該係佢哋幾位當年 practice 係咁，好識撈，後輩們真心要學嘢」

攝影師大讚許志安，指他拍攝時會記住現場人員名字，逐一跟他們講拜拜，十分暖心。（Threads）