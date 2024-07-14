37歲方媛零濾鏡下驚現崩壞衰老樣　臉頰下垂皮膚極粗糙嚇呆網民

37歲的方媛於2017年下嫁天王郭富城，婚後為對方誕下6歲大女Chantelle（郭詠希）和5歲細女Charlotte（郭詠萱），一直相夫教女，做天王背後的女人。

現在的方媛多了一份女人味。（方媛微博圖片）

兩公婆不但走過七年之癢，還越來越恩愛。(vcg)

雖然過著幸福少奶奶的生活，但方媛沒有讓自己變成肥師奶，而是時刻保持最fit狀態，故婚後不但顏值、身材沒有走樣，而且有老公滋潤下，越來越靚，她也不時會在社交平台分享打扮心得以及生活近況。

方媛早前曾亮相綜藝節目。（影片截圖）

方媛（IG@mokafy）

方媛氣質愈來愈高貴。（抖音）

近日，方媛現身上海出席一個珠寶活動，在高清拍攝下，靚樣驚現嚴重崩壞，被指「還不如她老公50歲了。」從片段所見，方媛正在分享其珠寶及服飾配搭心得，頭頂被所謂的「頂光」照射住，顯得方媛臉頰皮膚粗糙、凹凸不平勁似月球背面，而且面部肌肉下垂，法令紋又深，不少網民都說被驚呆：「皮膚粗糙啊！月球背面」、「粉太厚了」、「去了濾鏡的結果」、「怎麼下垂那麼嚴重」、「她怎麼長得這麼老？ 明明記得她是80 後... 但長得像70 後」。

方媛近日現身上海出席一個珠寶活動。（小紅書）

高清鏡頭下勁深法令紋，臉頰皮膚勁粗糙、凹凸不平。（小紅書）

額頭又有粒粒。（小紅書）

不過也有粉絲幫口說：「視頻像銳化過」、「我感覺是粉+燈光的問題，不是她本身皮膚的表面」、「死亡頂光」、「我的媽，這頂光，誰敢站」、「影片修了，是銳化了，某些人故意黑她」。

有粉絲幫口，「頂光」下誰都死。（小紅書）

粉絲不信方媛皮膚那麼差。（小紅書）