TVB 27歲「瑜伽女神」宣布離巢　曾患暴食症重心轉移發展瑜伽事業

27歲的「瑜伽女神」杜穎珊2017年加入TVB，憑主持節目《#後生仔傾吓偈》而為人認知，間中亦會客串於劇集，昨日（14日），她在社交平台宣布離開工作了7年的TVB。杜穎珊不時會在社交平台分享瑜伽日常，亦會大派福利，早前就分享了水著靚相，被網民大讚身材好。

杜穎珊，《#後生仔傾吓偈》主持之一。（IG@sandytooooo）

杜穎珊平時傾偈就叻，唔知玩遊戲又得唔得呢？

杜穎珊

（站立者、左起）：關嘉敏、何依婷、邵珮詩（前排、左起）：林秀怡、杜穎珊、蔚雨芯、朱智賢、陳嘉桓

杜穎珊在社交平台寫下：「離開TVB，感恩遇到的一切，嚟緊希望再多多指教，暫時任何工作可聯絡我IG， 謝謝大家。」不少藝人朋友亦有在她的留言送上祝福，如：楊潮凱、鄺潔楹、施焯日等人都叫她加油替她打氣。她上載的影片中說：「如果驚訝嘅話，可能唔係因為我嘅離開，而係之前一直仲未離開。冇錯，幾年前因為暴食症之後，將個重心放咗喺發展瑜伽事業上面，比較少拍嘢，不過依家身心都非常健康，非常好，亦都好ready嚟緊嘅幕前工作或任何工作。」她在社交平台未有交代去向，只留下一句有工作可以聯絡她，看來她暫時是自己接工作。

杜穎珊在社交平台寫下：「離開TVB，感恩遇到的一切，嚟緊希望再多多指教，暫時任何工作可聯絡我IG， 謝謝大家。」(ig@sandytooooo)

杜穎珊在社交平台未有交代去向，只留下一句有工作可以聯絡她，看來她暫時是自己接工作。(ig@sandytooooo)

杜穎珊2017年加入TVB。(ig@sandytooooo)

杜穎珊憑主持節目《#後生仔傾吓偈》而為人認知。(ig@sandytooooo)

杜穎珊間中亦會客串於劇集。(ig@sandytooooo)

杜穎珊主要是綜藝節目。(ig@sandytooooo)

杜穎珊6歲學體操，亦曾入選香港體操總會藝術體操精英隊後來退隊，之後轉學瑜伽，學習瑜伽後亦參加過不少國際賽事。她除了藝人工作外，還與「冬OT」成員陳明慧開辦了一間教授瑜伽課程的瑜伽中心。

杜穎珊憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉。（IG圖片）

杜穎珊擁有瑜伽導師資格。（IG圖片）

杜穎珊昨日在IG分享了性感水著靚相，更自爆身體年齡只有18歲。（IG圖片）

杜穎珊6歲已經開始學藝術體操。（IG圖片）