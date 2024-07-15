TVB 27歲「瑜伽女神」宣布離巢 曾患暴食症重心轉移發展瑜伽事業
撰文：胡凱欣
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27歲的「瑜伽女神」杜穎珊2017年加入TVB，憑主持節目《#後生仔傾吓偈》而為人認知，間中亦會客串於劇集，昨日（14日），她在社交平台宣布離開工作了7年的TVB。杜穎珊不時會在社交平台分享瑜伽日常，亦會大派福利，早前就分享了水著靚相，被網民大讚身材好。
杜穎珊在社交平台寫下：「離開TVB，感恩遇到的一切，嚟緊希望再多多指教，暫時任何工作可聯絡我IG， 謝謝大家。」不少藝人朋友亦有在她的留言送上祝福，如：楊潮凱、鄺潔楹、施焯日等人都叫她加油替她打氣。她上載的影片中說：「如果驚訝嘅話，可能唔係因為我嘅離開，而係之前一直仲未離開。冇錯，幾年前因為暴食症之後，將個重心放咗喺發展瑜伽事業上面，比較少拍嘢，不過依家身心都非常健康，非常好，亦都好ready嚟緊嘅幕前工作或任何工作。」她在社交平台未有交代去向，只留下一句有工作可以聯絡她，看來她暫時是自己接工作。
杜穎珊6歲學體操，亦曾入選香港體操總會藝術體操精英隊後來退隊，之後轉學瑜伽，學習瑜伽後亦參加過不少國際賽事。她除了藝人工作外，還與「冬OT」成員陳明慧開辦了一間教授瑜伽課程的瑜伽中心。