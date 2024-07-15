丁子朗第一次以歌手身份上音樂節目　吳若希：似畀人嚇親嘅小奶狗

丁子朗去年參加了TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》後，學到不少技能，除了跳舞外，亦學習了唱歌。昨日（14日）他第一次以歌手身份上音樂節目《J Music》，與嘉賓吳若希「jam歌」。

丁子朗去年參加了TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》。(《亞洲超星團》截圖)

丁子朗第一次以歌手身份上音樂節目《J Music》，與嘉賓吳若希「jam歌」。(節目截圖)

丁子朗一開始為大家帶來《野孩子》一曲，唱完就與主持人兼好兄弟冼靖峰及黃洛妍聊天，他被問到心情時則表示十分緊張：「好緊張啊，所以我今日特登襯咗件衫，我覺得唔唱得都睇得！其實我都好震驚，監製邀請我上嚟唱歌喎，我心諗，咁大膽？比我仲大膽，但係聽到有jinny做嘉賓，我就覺得好開心，同你一齊jam吓歌咁，輕鬆吓。」吳若希亦表示十分期待，她說到自從丁子朗參加了《亞洲超星團》後，一直都很想跟他一起唱歌，因為很想知道他到底進步了多少。

丁子朗一開始為大家帶來《野孩子》一曲。(節目截圖)

丁子朗唱完就與主持人兼好兄弟冼靖峰及黃洛妍聊天。(節目截圖)

吳若希對於丁子朗的表現覺得很驚喜：「同你平時做MC嘅時候，有一份自信企咗喺度，但頭先我覺得你係一隻畀人嚇親嘅小奶狗。」丁子朗說以前去吳若希家吃飯時，不會聊到唱歌的部分，但他現在就可以跟她聊音樂，聊唱歌老師教過什麼。

吳若希亦表示十分期待，她說到自從丁子朗參加了《亞洲超星團》後，一直都很想跟他一起唱歌。(節目截圖)

吳若希很想知道他到底進步了多少。(節目截圖)

吳若希對於丁子朗的表現覺得很驚喜。(節目截圖)

吳若希話丁子朗係一隻畀人嚇親嘅小奶狗。（節目截圖）

冼靖峰亦為他講好說話：「真嘅，我哋喺內地嘅時候一齊training，我見住佢好畀心機，由頭去練發聲啊，咬字啊，今日真係見到，我覺得好替你開心嘅。」丁子朗更透露「原來自己好鍾意唱歌」，他表示之前與余宗遙有個合作：「嚟緊都會同佢有啲唔同嘅crossover，希望嚟緊真係有首歌同大家見面！」

丁子朗更透露「原來自己好鍾意唱歌」。(節目截圖)

丁子朗更說第一個要給好兄弟冼靖峰聽，黃洛妍則問：「咁我呢？」丁子朗就說：「你第二個啦！」被遺忘的吳若希則出聲說：「有冇留意仲有一個人喺度？佢第一個，佢第二個，咁我呢？」丁子朗立即「補飛」說：「你聽Demo（試唱）！」除了誰是先後外，冼靖峰在cue他們合唱時，亦被丁子朗及吳若希「欺負」，冼靖峰說：「畀人恰啊主持。」他們幾人果然十分夠老友，才能這樣開玩笑。

除了誰是先後外，冼靖峰在cue他們合唱時，亦被丁子朗及吳若希「欺負」，冼靖峰說：「畀人恰啊主持。」(節目截圖)

丁子朗表示之前與余宗遙有個合作。(節目截圖)